Melhore seu desempenho de leitura com o novo recurso automático da Datalogic para escaneamento de perto/longe

A Datalogic é reconhecida mundialmente por suas soluções de captura de dados rápidas e precisas, e pela excelente qualidade de produtos. Hoje, a Datalogic atinge níveis ainda mais altos, apresentando o leitor imager 1D / 2D com tecnologia de leitura para perto/longe embutida e com alcance automático. Sua capacidade de leitura a distâncias de 15 centímetros a mais de 20 metros, possibilita o escaneamento de praticamente qualquer código de barras, em quase todas as condições de iluminação.

Com essa nova capacidade de leitura para perto/longe de códigos de barras 1D / 2D, a Série PowerScan AR representa o leitor portátil industrial de mais alto desempenho; o modelo Falcon X4 AR representa a nova geração de um computador móvel emblemático da Datalogic, alavancando a ergonomia já reconhecida, o design elegante e o desempenho de leitura superior, tanto em aplicações de varejo como de logística, tanto no chão da loja quanto no depósito.

Os novos produtos com Alcance Automático da Datalogic permitem que os operadores alternem facilmente da leitura de um código de barras em um palete a uma curta distância, para um código situado no topo de um porta paletes no armazém, maximizando a eficiência dos funcionários. Através da utilização de um poderoso sistema de iluminação de LED, o leitor imager projeta um padrão com bordas definidas para ser usado como um indicador de campo de visão, enquanto uma mira a laser fornece visibilidade a longa distância.

A robustez comprovada desses produtos pode suportar os ambientes mais adversos e foi testada e certificada contra repetidas quedas, exposição a água e poeira e a temperaturas extremas.

Essa nova tecnologia imager torna o PowerScan PD9531 AR e o Falcon X4 as melhores escolhas para as indústrias de varejo (depósito, chão de loja e estoque, inventário), manufatura (rastreabilidade, separação e expedição, gestão de depósito), transporte e logística (separação, envio/recebimento, seleção e embalagem, contagem de ciclo) e saúde (gestão de inventário).

Grupo Datalogic

A Datalogic é líder mundial nos mercados de captura automática de dados e automação de processos, especialista no desenvolvimento e produção de leitores de códigos de barras, computadores móveis, sensores para detecção, medição e segurança, e sistemas de visão, de marcação a laser e RFID. As soluções da Datalogic ajudam a aumentar a eficiência e a qualidade de processos no Varejo, Indústrias, Transportes e Logística e setor de Saúde ao longo de toda cadeia de valor.

Os principais players mundiais desses quatro mercados de referência usam os produtos da Datalogic, seguros do cuidado no atendimento ao cliente e da qualidade dos produtos que o Grupo oferece há 45 anos. Hoje, o Grupo Datalogic, com sede em Bolonha (Itália), emprega aproximadamente, 3.200 funcionários em todo o mundo, distribuídos em 28 países, com instalações para fabricação e manutenção de equipamentos nos Estados Unidos, Brasil, Itália, Eslováquia, Hungria, Vietnã, China e Austrália. Em 2018, a Datalogic teve receita de 631.5 milhões de Euros e investiu mais de 61.9 milhões de Euros em Pesquisa e Desenvolvimento, com um portfólio de mais de 1.200 patentes.

A Datalogic S.p.A está listada no segmento STAR da Bolsa de Valores da Itália desde 2001 como DAL.MI. Para mais informações sobre a Datalogic, por favor acesse www.datalogic.com.

Contatos para Imprensa

Renata Ronco

11 98245.6371

renata.ronco@datalogic.com

Denise Olinda

11 96416.5958

denise.olinda@datalogic.com

Datalogic e o logo da empresa são marcas registradas da Datalogic S.p.A em diversos países, incluindo Estados Unidos e União Europeia. Powerscan e Falcon são marcas registradas da Datalogic S.p.A e suas afiliadas, registradas nos Estados Unidos da América.

