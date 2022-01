Melodity : l'écosystème Web3 pour l'industrie de la musique permettant de libérer pleinement la créativité grâce aux concepts « play-to-earn », « listen to earn », aux NFT et au métavers

Pour ce faire, Melodity construit un écosystème de premier plan composé des concepts de « play-to-earn » (P2E ou « jouer pour gagner »), « listen-to-earn » (L2E ou « écouter pour gagner ») et d'un métavers basé sur sa propre blockchain qui offrira des opportunités aux artistes, professionnels, fans et amateurs de musique. Trois des plateformes intégrées sont DoMeta, DoDuet et DoMart.