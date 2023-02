MELVER vende participação para líder em tecnologia para plataformas de investimento

Edtech responsável por formar mais da metade dos assessores de investimento no país se junta à Nelogica com o propósito de desenvolver o segmento de renda variável

SÃO PAULO, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A MELVER, edTech de formação e preparação para o mercado financeiro, com apenas 9 meses desde o início das operações, iniciou o ano de 2023 com a venda de parte da participação de seu capital social para a Nelogica, empresa líder em tecnologia de plataformas de investimento na América Latina. Mantendo o controle da edtech com os três fundadores - Raony Rossetti, Nasser Said e Jaqueline Bourscheidt - a escolha levou em conta a sinergia entre as duas empresas, que atuam com o propósito de desenvolver o mercado de investimentos no Brasil, apostando na disseminação de informação e na formação de profissionais qualificados.

Em pouco tempo de atuação, a MELVER já obteve 59% do market share de aprovados nas certificações da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Valores). Hoje, a edtech conta com 37 mil alunos ativos na plataforma, oferecendo formação de assessores de investimentos, mentoria em alta performance e produtividade, além de prever o lançamento de mais de 80 cursos livres nos próximos 24 meses, com expectativa de chegar a 100 mil inscritos até o final de 2023.

"O investimento irá permitir o crescimento da MELVER, duplicando o quadro de profissionais atuais, principalmente nas áreas de Marketing e Tecnologia, essa última responsável por continuar o aprimoramento da plataforma de educação, o nosso grande diferencial competitivo. Estamos formando pessoas extremamente qualificadas que irão contribuir para todo o desenvolvimento da cadeia de investimentos e encontramos o parceiro ideal para colocar nossos valores em prática e acelerar nosso propósito. Nossa intenção é ser responsável pela formação de mais de 70% do mercado de trabalho nessa área", conta Raony Rossetti, fundador e CEO da MELVER.

O investimento da Nelogica na empresa de formação profissional para o mercado financeiro está alinhado à sua estratégia de democratizar o segmento por meio de tecnologias avançadas, acesso à informação e educação financeira. A Nelogica iniciou seus investimentos em educação financeira em 2022 com o lançamento da Invest Academy, área educacional que oferece cursos para diferentes tipos de investidores e já conta com 40 colaboradores, de um total de 800 da empresa.

"A Nelogica foi fundada há quase 20 anos para democratizar o acesso ao mercado financeiro, começando pela oferta de tecnologias que no passado eram muito restritas. Nosso investimento na MELVER segue a mesma estratégia aplicada em nossa divisão educacional: apostamos na educação como fator de aumento do nível de confiança nos ativos de renda variável e na transformação social", afirma Marcos Boschetti, co-fundador e CEO da Nelogica.

Metodologia MELVER

A MELVER foi fundada com o objetivo de empoderar pessoas por meio do mercado financeiro, para evoluir suas vidas e transformar a realidade das próximas gerações. Por meio de tecnologia proprietária, criada para promover uma metodologia de ensino mais dinâmica e interativa, é possível realizar o acompanhamento individualizado da jornada dos alunos. A inteligência de dados da plataforma se torna uma extensão da estratégia de conteúdo ao coletar o máximo de informações de cada aluno e assim propor a melhor linha de aprendizado, materiais, simulados e outras atividades que possam potencializar o desempenho de acordo com as necessidades individuais identificadas. O sistema está disponível também para iOS e Android, possibilitando a participação de qualquer lugar e no momento mais apropriado.

A área de RH, outra frente importante no desenvolvimento continuado dos alunos da MELVER, atua para fornecer orientação profissional e também na alocação dos formados em mais de 70 escritórios, bancos e outras instituições que a MELVER possui parceria. "A procura pelos assessores de investimentos é crescente, mas o número de pessoas que atuam nessa posição ainda não atende à demanda. Esse desequilíbrio faz com que os profissionais dessa área sejam altamente requisitados no mercado e, nesse sentido, a nossa área de RH atua como um facilitador entre as duas pontas. Temos o plano de fechar o ano com mais de 150 empresas parceiras", explica Rossetti.

Sobre a Melver

Fundada em 2021, a MELVER é uma edtech que forma e prepara pessoas para atuar no mercado financeiro. A empresa criada pelos sócios Raony Rossetti, Nasser Said e Jaqueline Bourscheidt, já possui mais de 37 mil alunos ativos e em poucos meses alcançou o índice de 59% de aprovados nas certificações da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Valores), se tornando líder . Com o propósito de empoderar para evoluir vidas, a edtech possibilita a construção de trajetórias com aprendizado constante, por meio de tecnologia única e uso de dados para criar uma linha de aprendizado individual, focada nas necessidades de cada aluno. Com foco em trazer clareza sobre os valores reais do tempo e do dinheiro para impulsionar identidade, transformar o coletivo e expandir as fronteiras do setor, a MELVER oferece programas de formação de assessores de investimentos, cursos preparatórios para certificações, rede de conexões com os principais instituições e mentoria em alta performance e produtividade. Para os próximos dois anos, a edtech lançará mais 80 cursos livres em temas diversos para contribuir com a formação continuada dos assessores de investimento.. Saiba mais em: https://www.melver.com.br/

Sobre a Nelogica

Fundada em 2003, a Nelogica é líder no mercado pago de plataformas de investimento da América Latina e uma das maiores do mundo. Atua no desenvolvimento de tecnologias avançadas para o mercado financeiro, a partir de produtos para análise e negociação eletrônica multi classe de ativos, como a plataforma Profit, voltada ao mercado de ações, e o Vector, software especializado na negociação de criptomoedas, bem como diversos serviços institucionais. Depois de receber aporte dos fundos private equity e venture capital Crescera e da Vulcan Capital em 2020, a empresa adquiriu em 2022 a ComDinheiro, empresa referência em informações e inteligência de mercado, e a Akeloo, ferramenta especializada em controle de tributos para investidores e traders. Ainda em 2022, a Nelogica passou a investir também em educação financeira a partir do lançamento da Invest Academy. Com crescimento médio de 90% do faturamento nos últimos 5 anos, a Nelogica é solução para 2 milhões de usuários, localizados em mais de 160 países e por meio de suas plataformas 1,2 bilhão de ordens foram criadas na B3 nos últimos 12 meses. Conta com quase 800 profissionais e possui um dos mais modernos parques tecnológicos do país, com quatro data centers em São Paulo (SP).

https://mma.prnewswire.com/media/2001060/MELVER_FOUND_023.jpg

FONTE MELVER

