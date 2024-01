Membrane's state-of-the-art-platform voor digitale vermogensafgeleiden ondersteunt inaugurele OTC-transactie voor XBTO en Arbelos

MIAMI, 23 januari 2024 /PRNewswire/ -- Membrane Labs, Inc., een toonaangevend softwarebedrijf voor digitaal vermogensbeheer, kondigt de lancering aan van zijn platform voor derivatenbeheer van de volgende generatie. Het platform maakt een naadloos end-to-end beheer mogelijk van OTC-derivatentransacties, inclusief het voortdurende beheer van portefeuille-collateral en de afwikkeling van handelsstromen. Het platform herdefinieert het beheer van derivatenhandel in de digitale activaruimte voor instellingen, lost operationele efficiëntie- en risicobeheerproblemen op en biedt tegelijkertijd een superieure OTC-handelservaring. De eerste transactie op het platform vond eerder deze week plaats tussen twee brancheleiders, XBTO en Arbelos Markets, met gebruikmaking van de end-to-end-infrastructuur van Membrane.

"Klanten zien het platform van Membrane als een gamechanger in de digitale activaruimte," aldus Carson Cook, CEO van Membrane. "Onze technologie stroomlijnt de handel in derivaten en het beheer van tegenpartijrisico's op één platform. In samenwerking met XBTO en Arbelos stellen we nieuwe normen voor institutionele toegang tot kapitaalmarkten en portefeuillebeheer. Het platform van Membrane verbetert de veiligheid en efficiëntie van de crypto OTC-markt."

Mike Geraci, Head of Derivatives bij Membrane, zei: "Membrane ontsluit het ware potentieel van de OTC-derivatenmarkt en lost de gefragmenteerde aard van het ecosysteem op door een geïntegreerde toolset te bieden voor directe markttoegang, afwikkeling, op maat gemaakte paren en waarderingen, en collateralbeheer.Met deze infrastructuur verwachten we robuuste handelsvolumes en liquiditeit naar OTC-markten te zien verschuiven."

Arbelos Markets is een handelsfirma met specialisatie in derivaten, van high-touch tot programmatief. Joshua Lim, CEO van Arbelos, benadrukte de impact van het platform: "Het platform van Membrane pakt verschillende kritieke uitdagingen aan in onze branche. De naadloze integratie van boeking, beheer van collateral met smart contracts en het uitvoeren van transacties, samen met geavanceerde marginfuncties, is een slimme benadering van de handel in crypto-derivaten. Dit is een belangrijke stap in het verminderen van operationele risico's en het verbeteren van de handelsefficiëntie van ons bedrijf." Shiliang Tang, President van Arbelos, voegde eraan toe: "Het gemak waarmee we margineisen kunnen bijwerken en collateral kunnen verplaatsen met verbeterd zicht via Membrane, heeft onze operationele processen aanzienlijk vereenvoudigd. Dit heeft verder een mate van transparantie aan het bilaterale derivatenlandschap toegevoegd die binnen de branche ernstig ontbrak. We kijken ernaar uit om de grenzen verder te verleggen."

Opgericht in 2015 biedt XBTO een uitgebreid platform voor digitale activa en op maat gemaakte investeringsoplossingen voor geavanceerde niet-Amerikaanse beleggers en instellingen. Paul Eisma, Head of Options and Trading bij XBTO, zei: "Als pionier in institutionele crypto-financiering is XBTO trots om tegenpartij te zijn in de inaugurele OTC-digitale activa-optiehandel met behulp van de technologie van Membrane. Membrane heeft geavanceerde institutionele OTC-optiehulpmiddelen ontwikkeld die elk aspect van de handelscyclus bestrijken, inclusief collateral- en marginbeheer, RFQ, afwikkeling en rapportage."

Over Membrane Labs

Membrane is een software-infrastructuurprovider voor toegang tot kapitaalmarkten op ondernemingsniveau, geïntegreerd met een custody-agnostisch afwikkelingsnetwerk voor OTC-spottransacties, leningen, derivaten en bijbehorend collateralbeheer met volledig aanpasbare rapportcreatie.

Afbeelding - https://mma.prnewswire.com/media/2323831/Membrane_overview_diagram.jpg