Меморандум ЕОАГ: почечная денервация -- третий способ лечения артериальной гипертензии

В Меморандуме Европейского общества по артериальной гипертонии почечная денервация рассматривается в качестве третьего способа лечения гипертензии

Меморандум RDN опубликован в издании Journal of Hypertension в свете накопления клинических данных

АФИНЫ (Греция), 15 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Европейское общество по артериальной гипертонии (European Society of Hypertension, ESH), являющееся ведущей в Европе организацией, специализирующейся на артериальной гипертонии (HTN), представило обновленный меморандум о почечной денервации (RDN) в ходе 8-го сателлитного симпозиума перед Конгрессом ESH, состоявшегося в Афинах (Греция) 10-11 сентября 2021 года. Этот документ был недавно опубликован в сентябрьском выпуске издания Journal of Hypertension.

В этом меморандуме, подготовленном Рабочей группой экспертов ESH, подтверждается, что почечная денервация считается безопасной эндоваскулярной процедурой, не оказывающей сколько-либо существенных краткосрочных или долгосрочных нежелательных эффектов, на основе имеющихся данных, накопленных за период до трех лет.

«В свете недавней публикации результатов нескольких плацебо-контролируемых клинических исследований второго поколения мы сочли важным представить обновленный меморандум о почечной денервации и ее роли в лечении неконтролируемой гипертонии», — заявил доктор медицины, профессор медицины внутренних болезней, нефрологии и гипертонии в Университетском госпитале Эрланген (Германия) и председатель рабочей группы ESH по интервенционному лечению гипертонии Роланд Шмидер (Roland Schmieder).

Почечная денервация представляет собой минимально инвазивную процедуру, предназначенную для регулирования повышенной активности нервов, ведущих к почкам и от них, которые играют важную роль в контроле кровяного давления.

В ходе недавних плацебо-контролируемых рандомизированных и регистровых исследований клинически благоприятные эффекты почечной денервации систематически демонстрировались широким спектром пациентов с неконтролируемой гипертонией при отсутствии и наличии прописанных антигипертензивных препаратов.

«RDN представляет собой научно обоснованную возможность лечения артериальной гипертонии в дополнение к изменениям в образе жизни и препаратам, понижающим кровяное давление. RDN расширяет терапевтические возможности для решения первой задачи лечения артериальной гипертонии для эффективного снижения повышенного артериального давления и достижения его целевых показателей, — заявил доктор медицины, профессор кардиологии Афинского университета и предыдущий президент ESH Константинос Циуфис (Konstantinos Tsioufis). — Повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (например, явных повреждений органов или диагностированного заболевания типа ишемической болезни сердца или сердечной недостаточности) может указывать на то, что лечение с использованием RDN при гипертонии является приоритетным. Кроме того, пациенты, которые не могут или не желают принимать препараты, могут стать еще одной группой для применения RDN, особенно на начальных стадиях гипертонической болезни».

Артериальная гипертония является наиболее распространенным и значимым фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности во всем мире несмотря на доступность фармакологических методов лечения. Кроме того, около половины людей, страдающих гипертонией, не отвечает установленным требованиям в отношении адекватного кровяного давления.

«Многие пациенты с неконтролируемой гипертонией по целому ряду причин всеми силами пытаются преодолеть свое привыкание к пожизненной лекарственной терапии и могут искать другие варианты, дополняющие традиционные методы лечения, — заявил профессор клинической фармакологии и гипертонии медицинского центра «Шарите» (Charité Universitaetsmedizin) в Берлине (Германия) и президент ESH Рейнхольд Кройц (Reinhold Kreutz). — Мы убеждены в том, что этот шаг может помочь врачам в работе с пациентами, направленной на повышение эффективности борьбы с их высоким кровяным давлением».

RDN становится наиболее передовым и эффективным аппаратным методом вмешательства при лечении неконтролируемой гипертонии за счет существенного сокращения оттока крови от центральной к симпатической нервной системе. На афинской встрече, предшествующей конгрессу ESH, эксперты обсуждали различные гипертензивные профили, которые могли бы получить положительный результат от почечной денервации, включая тех, которые не смогли достичь контроля над кровяным давлением несмотря на применение клинически рекомендуемых методов лечения, а также тех, которые имеют высокий исходный уровень сердечно-сосудистого риска, сопутствующие заболевания или слабую переносимость лекарственных препаратов.

«Совместный процесс принятия решений имеет важное значение — именно в ходе этого процесса пациенты могут выбрать RDN как вариант лечения в дополнение к изменениям в образе жизни и лекарственным препаратам, понижающим кровяное давление. Иными словами, почечная денервация расширяет возможности лечения гипертонии в качестве альтернативного, а не конкурирующего метода», — заявил профессор Шмидер.

Информация о Рабочей группе по интервенционному лечению гипертонии Европейского общества артериальной гипертонии

Рабочая группа ESH по интервенционному лечению гипертонии служит в качестве форума для дискуссий, обсуждения и обмена научными знаниями и клиническим опытом в развивающейся области интервенционного лечения гипертонии. Сотрудничеству ученых, работающих в этой области в рамках Рабочей группы по интервенционному лечению гипертонии, эффективно способствует опыт прошлого, помогающий устанавливать перспективные и достижимые цели на будущее в плане совершенствования методов лечения артериальной гипертонии.

Информация о совещаниях Европейского общества по артериальной гипертонии

На ежегодных европейских совещаниях по артериальной гипертонии предлагаются высококачественные научные программы, связанные с исследованиями в базовых и клинических областях гипертонии с использованием самых современных лекций, сателлитных симпозиумов, учебных занятий и зачетов для квалификации в качестве специалистов по гипертонии Европейского общества артериальной гипертонии.

Контакты для прессы:

Amy Burdick (Эми Бёрдик)

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SOURCE European Society of Hypertension