La Société Européenne d'Hypertension met en évidence la dénervation rénale comme troisième option pour le traitement de l'hypertension

ATHENES, Grèce, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La European Society of Hypertension (ESH), la principale société d'hypertension (HTN) en Europe, a présenté un exposé de position actualisé sur la dénervation rénale (RDN) lors du 8e symposium satellite pré-congrès de l'ESH à Athènes, en Grèce, les 10 et 11 septembre 2021. Le document a été récemment publié dans le numéro de septembre du Journal of Hypertension .

Cette prise de position rédigée par un groupe de travail d'experts de l'ESH confirme que la RDN est considérée comme une procédure endovasculaire sûre, sans effets indésirables significatifs à court ou long terme, sur la base des données disponibles depuis trois ans.

« À la lumière de la publication récente de plusieurs essais cliniques de deuxième génération contrôlés par simulacre, nous avons pensé qu'il était important de fournir un document de position actualisé sur le RDN et son rôle dans le traitement de l'hypertension non contrôlée », a déclaré Roland Schmieder, MD, professeur de médecine interne, de néphrologie et d'hypertension à l'hôpital universitaire d'Erlangen, en Allemagne, et président du groupe de travail de l'ESH sur le traitement interventionnel de l'hypertension.

La RDN est une procédure peu invasive destinée à réguler la suractivité des nerfs qui mènent aux reins et en partent, et qui jouent un rôle important dans le contrôle de la pression artérielle.

Dans des essais randomisés et des registres récents, contrôlés par simulacre, les effets cliniquement favorables de la RDN ont été systématiquement démontrés chez un large éventail de patients souffrant d'hypertension non contrôlée, en l'absence et en présence de médicaments prescrits contre l'hypertension.

La RDN représente une option fondée sur des preuves pour traiter l'hypertension, en plus des changements de style de vie et des médicaments pour abaisser la pression artérielle. La RDN élargit les options thérapeutiques pour répondre au premier objectif du traitement de l'HTN, à savoir réduire efficacement la pression artérielle élevée et atteindre les objectifs de pression artérielle », a déclaré Konstantinos Tsioufis, MD, professeur de cardiologie à l'Université d'Athènes et président sortant de l'ESH. « Un risque cardiovasculaire accru, tel que des lésions organiques évidentes ou une maladie établie comme une maladie coronarienne ou une insuffisance cardiaque, pourrait indiquer une priorité de traitement avec la RDN dans l'hypertension. En outre, les patients qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre de médicaments pourraient constituer un autre groupe de RDN, en particulier dans les premiers stades de la maladie hypertensive. »

L'hypertension artérielle constitue le facteur de risque le plus prévalent et le plus important de morbidité et de mortalité cardiovasculaires dans le monde, malgré la disponibilité de traitements pharmacologiques. En outre, environ la moitié des personnes souffrant d'hypertension n'atteignent pas les objectifs de pression artérielle (PA) fixés par les lignes directrices.

« 'De nombreux patients souffrant d'hypertension non contrôlée luttent pour adhérer à un traitement médicamenteux à vie pour diverses raisons et peuvent se tourner vers d'autres options qui complètent les traitements traditionnels », a déclaré Reinhold Kreutz, professeur de pharmacologie clinique et d'hypertension à la Charité Universitaetsmedizin de Berlin, en Allemagne, et président de l'ESH. « Nous pensons que cette avancée pourrait aider les cliniciens à travailler avec les patients pour mieux gérer leur hypertension artérielle. »

La RDN apparaît comme l'approche interventionnelle par dispositif la plus avancée et la plus efficace pour traiter l'hypertension non contrôlée, en réduisant de manière significative le débit sympathique central. Lors de la réunion pré-ESH d'Athènes, les experts ont discuté des différents profils d'hypertendus qui pourraient bénéficier de la RDN, notamment ceux qui ne parviennent pas à contrôler leur tension artérielle malgré l'application des thérapies recommandées par les guides, et ceux qui présentent un risque cardiovasculaire de base élevé ou des comorbidités ou qui tolèrent mal les médicaments.

« Le processus de décision partagée est important et c'est au cours de ce processus que les patients pourraient choisir la RDN comme option de traitement en plus des changements de style de vie et des médicaments abaissant la pression artérielle. En d'autres termes, la RDN élargit les options thérapeutiques de l'hypertension en tant qu'alternative et non en tant que traitement concurrent »', a déclaré le professeur Schmieder.

