Menarini публикуют данные NEXPOVIO® по результатам исследования BOSTON на Конгрессе EHA

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Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

08 Jun, 2023, 16:48 ET

Menarini Group публикует данные по подгруппам препарата NEXPOVIO® (селинексор) по результатам исследования BOSTON на Конгрессе Европейской Ассоциации Гематологов, подчеркивая клинический потенциал рецидивной/рефрактерной множественной миеломе 

  • Данные демонстрируют значительное снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 71% в группе селинексор + бортезомиб + дексаметазон (SVd) по сравнению с бортезомиб + дексаметазон (Vd) у пациентов, никогда не принимающих ингибиторы протеасомы 
  • Данные демонстрируют значительное снижение риска смерти на 47% при использовании SVd по сравнению с Vd у пациентов с множественной миеломой, не поддающихся лечению леналидомидом. 

ФЛОРЕНЦИЯ, Италия, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Menarini Group ("Menarini"), одна из ведущих итальянских фармацевтических и диагностических компаний, и Stemline Therapeutics, Inc,. ("Stemline"), дочернее предприятие Menarini Group, сегодня объявили о новых важных данных о NEXPOVIO® (селинексор) на Конгрессе Европейской Ассоциации Гематологов (EHA) 2023.

В двух докладах на EHA представлены новые данные по подгруппам из исследования Фазы 3 BOSTON (NCT03110562) при рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломе (RRMM). У пациентов, у которых ранее была только одна линия лечения, средний показатель Выживаемости без прогрессирования злокачественных новообразований (mPFS) составлял 21 месяц при лечении с SVd, против 10,7 месяцев для пациентов, лечившихся только с помощью Vd (HR 0,62). У пациентов, никогда не принимающих ингибиторы протеасомы, mPFS составлял 29,5 месяцев при применении SVd, по сравнению с 9,7 месяцами при применении только Vd (HR 0,29). У пациентов с рефрактерностью к леналидомиду общая продолжительность составляла 26,7 месяцев в группе SVd по сравнению с 18,6 месяцев в группе Vd (HR 0,53). Эти анализы эффективности были основаны на окончательных данных, взятых из исследования BOSTON в феврале 2021 года, что представляет собой годичное обновление ранее представленных данных за 2020 год.

"Представленные сегодня данные подчеркивают эффект совместного действия селинексора и бортезомиба, подчеркивая важность двойного принципа перехода от одного режима действия к другому. Эти результаты особенно актуальны, учитывая более широкое использование комбинации даратумумаб, леналидомид, дексаметазон в клинической практике сегодня", - говорит профессор Мария-Виктория Матеос, доктор медицины, доктор философии, Университетская больница Саламанки, Испания. "Эти данные дополнительно подтверждают использование пациентами селинексора в комбинации с ингибитором протеасомы бортезомибом/если пациенты ранее не принимали бортезомиб или рефрактерны к леналидомиду RRMM, а также для пациентов с первым рецидивом".

"Мы с гордостью представляем эти новые данные подгруппы по селинексору", - сказала Эльчин Баркер Эргун, генеральный директор Menarini Group. "Мы стремимся предоставить новые революционные варианты терапии пациентам и семьям, страдающим от рака, включая множественную миелому".

Наиболее распространенными (≥25%) нежелательными явлениями, вызванными лечением, при применении SVd по сравнению с Vd у пациентов с одной предшествующей линией лечения были тромбоцитопения (61,6% против 28,6%), тошнота (52,5% против 11,2%), усталость (45,4% против 17,3%), периферическая нейропатия (38,4% против 52,0%), диарея (34,3% против 24,5%) и анемия (30,3% против 26,5%). Результаты по безопасности были схожи в подгруппах пациентов, не получавших ранее ингибитор протеасомы и бортезомиб, а также в подгруппе, рефрактерной к леналидомиду. Данные по безопасности в этих подгруппах соответствовали тем, которые наблюдались в общей численности участников исследования BOSTON.

Подробности презентации ежегодного собрания EHA 2023 года Аннотация: Эффективность, выживаемость и безопасность селинексора, бортезомиба и дексаметазона (SVd) у пациентов с множественной миеломой, рефрактерность к леналидомиду: Данные по подгруппам из исследования BOSTON
Доклад #: P886
Название доклада: Миелома и другие моноклональные гаммапатии - Клинические исследования
Дата и время проведения: 9 июня 2023 года 18:00-19:00 по CET
Тип презентации: Стендовый доклад
Доклад Автора: Д-р Мария-Виктория Матеос

Аннотация: Селинексор, бортезомиб и дексаметазон для пациентов которые ранее проходили лечение множественной миеломы: обновленные результаты испытания BOSTON с учетом предшествующей терапииДоклад #: P917

Название доклада: Миелома и другие моноклональные гаммапатии - Клинические исследования
Дата и время проведения: 9 июня 2023 года 18:00-19:00 по CET
Тип презентации: Стендовый доклад Доклад
Автора: Д-р Мария-Виктория Матеос

В декабре 2021 г. Karyopharm Therapeutics Inc. и Menarini создали эксклюзивное лицензионное партнерство. Согласно этому соглашению, в которое впоследствии были внесены изменения в мае 2022 г. и в марте 2023 г., компания Menarini несет ответственность за коммерческую реализацию всех существующих и новых показателей NEXPOVIO в Европейской экономической зоне, Великобритании, Швейцарии, странах СНГ, Турции, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Латинской Америке. Stemline Therapeutics B.V. - дочерняя компания Menarini, находящаяся в полной собственности, возглавляет всю коммерческую деятельность в Европе.

Информация о множественной миеломе в Европе
Множественная миелома - неизлечимый рак с высокой заболеваемостью и второе по распространенности гематологическое злокачественное новообразование. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году в Европе было зарегистрировано около 51 000 новых случаев и 32 000 смертей от множественной миеломы1. Хотя за последние 20 лет лечение множественной миеломы улучшилось, а общая продолжительность жизни значительно увеличилась, заболевание остается неизлечимым, и почти у всех пациентов в конечном итоге наступает рецидив и развивается болезнь, не поддающаяся всем утвержденным антимиеломным методам лечения. Поэтому по-прежнему существует высокая неудовлетворенная медицинская потребность в новых методах лечения, особенно в тех, которые имеют новые механизмы воздействия.

Об исследовании BOSTON
Одобрение FDA и EMA, селинексора с бортезомибом и дексаметазоном основано на результатах исследования Фазы 3 BOSTON, которое представляло собой многоцентровое рандомизированное исследование, в котором приняли участие 402 взрослых пациента с рецидивом или рефрактерной множественной миеломой, получивших от одной до трех предшествующих линий терапии. Цель исследования - сравнить эффективность, безопасность и некоторые параметры качества жизни, связанные со здоровьем, при применении SVd один раз в неделю и Vd два раза в неделю. Первичной конечной точкой исследования была продолжительность без прогрессирования болезни, а ключевые вторичные конечные точки включали общую частоту реакций, частоту развития периферической нейропатии и другое. Чтобы узнать больше об этом исследовании, пожалуйста, ознакомьтесь с Karyopharm пресс-релизом, в котором сообщается об опубликовании результатов исследования BOSTON в Lancet, изданного 12 ноября 2020 года.

Информация о NEXPOVIO® (селинексор)
NEXPOVIO® была одобрена Европейской комиссией по следующим онкологическим показаниям (i) в комбинации с дексаметазоном для лечения множественной миеломы у взрослых пациентов, которые получили не менее четырех предшествующих терапий и у которых заболевание является рефрактерным по крайней мере к двум ингибиторам протеасомы, двум иммуномодулирующим средствам и анти-CD38 моноклональным антителам, и которые показали прогрессирование заболевания при последней терапии; и (ii) в комбинации с бортезомибом и дексаметазоном для лечения взрослых пациентов с множественной миеломой, которые получили не менее одной предшествующей терапии. Регистрационное удостоверение NEXPOVIO действует в государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Северной Ирландии. NEXPOVIO продается в магазинах Германии и Австрии с 4 квартала 2022 г.

NEXPOVIO - первый в своем классе пероральный ингибитор экспортина 1 (XPO1). NEXPOVIO функционирует путем избирательного связывания и ингибирования ядерного экспортного белка экспортина 1 (XPO1, также называемого CRM1). NEXPOVIO блокирует ядерный экспорт опухолевых супрессоров, регуляторных белков роста и противовоспалительных белков, что приводит к накоплению этих белков в ядре и усилению их противораковой активности в клетке. Принудительное удержание этих белков в ядре может противодействовать множеству онкогенных путей, которые без контроля позволяют раковым клеткам с серьезными повреждениями ДНК продолжать расти и делиться безудержным образом.

Пожалуйста, ознакомьтесь с краткой характеристикой продукции NEXPOVIO® и отчетом о европейской общественной оценке на сайте www.ec.europa.eu

Полную информацию о NEXPOVIO можно найти в местной инструкции по применению препарата, где он одобрен.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Противопоказания: повышенная чувствительность к селинексору или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в инструкции по применению препарата.

Особые предупреждения и меры предосторожности при применении:

Рекомендуемое сопутствующее лечение 
Пациентам следует придерживаться рекомендаций по употреблению достаточного количества жидкости и калорий на протяжении всего курса лечения. Для пациентов с риском обезвоживания следует рассмотреть возможность внутривенной гидратации.
Перед началом и во время лечения NEXPOVIO® следует проводить профилактическое сопутствующее лечение антагонистом 5-HT3 и/или другими средствами против тошноты.

Гематология:
пациентам следует проводить оценку общего анализа крови (ОАК) до начала лечения, во время лечения и по клиническим показаниям. В течение первых двух месяцев лечения необходимо проводить наблюдение чаще.

Тромбоцитопения:
у взрослых пациентов, принимавших селинексор, часто отмечались тромбоцитопенические явления (тромбоцитопения и снижение числа тромбоцитов), которые могут быть тяжелой степени (3-4).
Тромбоцитопения 3-4 степени иногда может привести к клинически значимому кровотечению и в редких случаях может привести к потенциально смертельному кровотечению. Тромбоцитопению можно лечить прерыванием дозы, изменением дозы, переливанием тромбоцитов и/или другими методами лечения по клиническим показаниям.
Пациентов следует наблюдать на предмет признаков и симптомов кровотечения и незамедлительно проводить их оценку.

Нейтропения:
сообщалось о тяжелой степени нейтропении (3-4) при применении селинексора. В нескольких случаях у пациентов с нейтропенией 3-4 степени возникали сопутствующие инфекции. Пациенты с нейтропенией должны находиться под наблюдением для выявления признаков инфекции и незамедлительно пройти обследование.

Желудочно-кишечная токсичность:
тошнота, рвота, диарея, которые иногда могут быть тяжелыми и могут потребовать применения противорвотных и противодиарейных препаратов. Перед началом и во время лечения селинексором следует проводить профилактику антагонистами 5HT3 и/или другими средствами против тошноты. Для предотвращения обезвоживания у пациентов из группы риска следует назначать жидкость с электролитами. С тошнотой/рвотой можно справиться путем прерывания, изменения дозы и/или начала приема других противорвотных препаратов по клиническим показаниям. С диареей можно справиться, прерывая дозу, изменяя ее и/или принимая противодиарейные препараты.

Снижение веса и анорексия:
пациенты должны проверять массу тела, уровень питания и объем тела на начальном этапе, во время лечения и по клиническим показаниям. Мониторинг должен быть более частым в течение первых двух месяцев лечения. Пациентам с ухудшением или снижением аппетита и веса, может потребоваться изменение дозы, стимуляторы аппетита и консультации диетолога.

Помутнение сознания и головокружение:
пациенты должны быть проинструктированы, чтобы избегать ситуаций, когда головокружение или помутнение сознания могут быть проблемой, и не принимать другие лекарственные препараты, которые могут вызвать головокружение или помутнение сознания, без надлежащей медицинской консультации. Пациентам рекомендуется воздержаться от вождения автомобиля и работы с тяжелыми механизмами до устранения симптомов.

Гипонатриемия:
пациенты должны проверять уровень натрия на начальном этапе, во время лечения и по клиническим показаниям. Мониторинг должен быть более частым в течение первых двух месяцев лечения. Гипонатриемия должна лечиться в соответствии с медицинскими рекомендациями (внутривенное введение раствора хлорида натрия и/или солевые таблетки), включая пересмотр диеты.

Катаракта:
Селинексор может вызвать новое возникновение или обострение катаракты. По клиническим показаниям может быть проведено офтальмологическое обследование. Лечение катаракты должно осуществляться в соответствии с медицинскими рекомендациями, включая хирургические операции, если это необходимо.

Синдром лизиса опухоли (СЛО):
сообщалось о СЛО у пациентов, получающих терапию селинексором. Пациентов с высоким риском развития СЛО, следует тщательно контролировать. Незамедлительно лечите СЛО в соответствии с действующими руководствами.

Фертильность, беременность и лактация
женщинам с репродуктивным потенциалом рекомендуется избегать беременности или воздерживаться от половых контактов во время лечения селинексором и в течение как минимум 1 недели после приема последней дозы селинексора. 

Женщины с репродуктивным потенциалом/контрацепция у мужчин и женщин:
женщинам с репродуктивным потенциалом и взрослым пациентам мужского пола рекомендуется использовать эффективные средства контрацепции или воздерживаться от половых контактов во время лечения селинексором, и в течение как минимум 1 недели после приема последней дозы селинексора.

Беременность:
данные о применении селинексора у беременных женщин отсутствуют. Селинексор не рекомендуется принимать во время беременности и женщинам с репродуктивным потенциалом, не использующим противозачаточные средства
.Если пациентка забеременела во время приема селинексора, прием селинексора следует немедленно прекратить, а пациентка должна быть проинформирована о потенциальной опасности для плода.

Грудное вскармливание:
неизвестно, выделяется ли селинексор или его метаболиты в человеческое молоко. Нельзя исключать риск для грудного вскармливания. Грудное вскармливание следует прекратить во время лечения селинксором, и в течение 1 недели после последней дозы.

Нежелательные последствия
Краткое описание по безопасности
Наиболее частыми побочными реакциями (≥30%) при применении селинексора в комбинации с бортезомибом и дексаметазоном были тошнота, тромбоцитопения, усталость, анемия, снижение веса, диарея и периферическая нейропатия.

Наиболее часто сообщалось о серьезных побочных реакциях (≥3%), таких как пневмония, катаракта, сепсис, диарея, рвота и анемия.

Наиболее частыми побочными реакциями (≥30%) при применении селинексора в комбинации с дексаметазоном были тошнота, тромбоцитопения, усталость, анемия, снижение аппетита, снижение веса, диарея, рвота, гипонатриемия, нейтропения и лейкопения.

Наиболее часто сообщалось о таких серьезных побочных реакциях, как пневмония, сепсис, тромбоцитопения, острое повреждение почек и анемия.

Описание отдельных побочных реакций 
Инфекции: инфекция была наиболее распространенной не гематологической формой побочных эффектов.
У пациентов, получавших селинексор в комбинации с бортезомибом и дексаметазоном, инфекции верхних дыхательных путей и пневмония были наиболее часто регистрируемыми инфекциями - 21% и 15% пациентов, соответственно.

У пациентов, получавших селинексор в комбинации с дексаметазоном, инфекции верхних дыхательных путей и пневмония были наиболее часто регистрируемыми инфекциями (у 15% и 13% пациентов, соответственно), причем 25% зарегистрированных инфекций были серьезными, а летальный исход произошел у 3% пациентов.

Пожилые люди: 
пациенты 75 лет и старше имели более высокую частоту прекращения приема препарата из-за побочных реакций, более высокую частоту серьезных побочных реакций и более высокую частоту побочных реакций со смертельным исходом.

Сообщение о предполагаемых побочных реакциях
Важно сообщать о предполагаемых побочных реакциях после получения разрешения на применение лекарственного средства. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения пользы/риска лекарственного препарата. Медицинских работников просят сообщать о любых предполагаемых побочных реакциях через национальную систему отчетности, указанную в Приложении 5.

Информация о Menarini Group 
Menarini Group, ведущая международная фармацевтическая и диагностическая компания с оборотом более $4 млрд. и более чем 17 000 сотрудниками. Компания Menarini ориентирована на терапевтические области с высоким уровнем неудовлетворенных потребностей с продуктами для онкологии, кардиологии, пневмологии, гастроэнтерологии, инфекционных заболеваний, диабетологии, воспаления и обезболивания. Благодаря 18 производственным площадкам и 9 центрам исследований и разработок, продукция Menarini доступна в 140 странах мира. Дополнительную информацию можно найти на www.menarini.com и LinkedIn.

Информация о Stemline Therapeutics
Stemline Therapeutics Inc., является полностью дочерней компанией Menarini Group и представляет собой биофармацевтическую компанию, находящуюся на коммерческой стадии развития, сфокусированной на разработке и коммерческом применении новых терапевтических средств для лечения онкологических заболеваний.  Stemline продает в США элацестрант - пероральный эндокринный препарат на основе малых молекул, предназначенный для лечения женщин с постменопаузой или взрослых мужчин с эстрогеновым рецептором (ER)-позитивным, рецептором эпидермального фактора роста человека 2 (HER2)-негативным, ESR1-мутированным распространенным или метастатическим раком молочной железы с прогрессированием заболевания после как минимум одной линии эндокринной терапии.  Кроме того, Stemline реализует на коммерческой основе ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), принципиально новый целевой метод лечения CD123 для пациентов с бластным плазмоцитоидным новообразованием дендритных клеток (БПДКН), агрессивным гематологическим раком, в Соединенных Штатах и Европе, который на сегодняшний день является единственным одобренным средством для лечения БПДКН в США и ЕС. Кроме того, Stemline реализует на коммерческой основе препарат NEXPOVIO® в Европе, ингибитор XPO1 для лечения множественной миеломы. Также, Stemline имеет обширную клиническую линейку малых молекул и биологических препаратов, находящихся на различных стадиях разработки для лечения множества твердых и гематологических видов рака.

Ссылки
1 Всемирная организация здравоохранения. 2020. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/35-Multiple-myeloma-fact-sheet.pdf

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1958938/MENARINI_GROUP_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

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