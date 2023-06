Menarini Group comparte los datos del subgrupo NEXPOVIO® (selinexor) del ensayo BOSTON en el Congreso EHA

- Menarini Group comparte los datos del subgrupo NEXPOVIO® (selinexor) del ensayo BOSTON en el Congreso de la Asociación Europea de Hematología, destacando el potencial clínico en el mieloma múltiple de reincidencia/refractario

Los datos demuestran una reducción significativa del 71 % en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en el brazo de selinexor + bortezomib + dexametasona (SVd) frente al brazo de bortezomib + dexametasona (Vd) en pacientes sin tratamiento previo con PI

Los datos demuestran una reducción significativa del 47 % en el riesgo de muerte con SVd frente a Vd en pacientes con mieloma múltiple refractarios al tratamiento con lenalidomida

FLORENCIA, Italia, 8 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Menarini Group ("Menarini"), una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder en Italia, y Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una filial de propiedad absoluta de Menarini Group, anunciaron hoy importantes datos nuevos sobre NEXPOVIO® (selinexor) en el Congreso de la Asociación Europea de Hematología (EHA) 2023.

Los dos resúmenes de la EHA aportan nuevos datos de subgrupos del estudio BOSTON de fase 3 ( NCT03110562 ) en mieloma múltiple refractario de reincidencia (RRMM). En pacientes con solo una línea de tratamiento previa, la mediana de supervivencia libre de progresión (mPFS) fue de 21 meses para los tratados con SVd, frente a 10,7 meses para los tratados con Vd solo (HR 0,62). En pacientes sin tratamiento previo con inhibidores del proteasoma (PI), la mPFS fue de 29,5 meses con SVd en comparación con 9,7 meses con Vd solo (HR 0,29). En los pacientes refractarios a la lenalidomida, la supervivencia global fue de 26,7 meses para el brazo SVd, en comparación con 18,6 meses para el brazo Vd (HR 0,53). Estos análisis de eficacia se basaron en el corte de datos final del ensayo BOSTON en febrero de 2021, lo que representa una actualización de un año de los datos presentados anteriormente de 2020.

"Los datos presentados hoy enfatizan la sinergia entre selinexor y bortezomib, destacando la importancia de un cambio de doble modo de acción. Estos resultados son particularmente relevantes considerando el mayor uso de la combinación de daratumumab lenalidomida dexametasona en la práctica clínica actual", dijo la profesora Maria-Victoria Mateos, MD, PhD, Hospital Universitario de Salamanca, España. "Estos hallazgos respaldan aún más el uso de selinexor en combinación con bortezomib en pacientes con RRMM que no han recibido tratamiento previo con PI/bortezomib o refractarios a lenalidomida, así como para pacientes en la primera recaída."

"Estamos orgullosos de presentar estos nuevos datos de subgrupos sobre selinexor", dijo Elcin Barker Ergun, consejero delegado de Menarini Group. "Estamos comprometidos a brindar nuevas opciones terapéuticas transformadoras a los pacientes y familias afectados por el cáncer, incluido el mieloma múltiple".

Los eventos adversos (EA) emergentes del tratamiento más comunes (≥25 %) con SVd versus Vd en pacientes con una línea de tratamiento previa fueron trombocitopenia (61,6 % versus 28,6 %), náuseas (52,5 % versus 11,2 %), fatiga (45,4 % % vs 17,3%), neuropatía periférica (38,4% vs 52,0%), diarrea (34,3% vs 24,5%) y anemia (30,3% vs 26,5%). Los hallazgos de seguridad fueron similares en los subgrupos sin tratamiento previo con PI y sin tratamiento previo con bortezomib, así como en el subgrupo refractario a lenalidomida. Los datos de seguridad en estos subgrupos fueron consistentes con los observados en la población general del estudio BOSTON.

Detalles de la presentación de la reunión anual de EHA 2023

Título: Efficacy, Survival and Safety of Selinexor, Bortezomib and Dexamethasone (SVd) in Patients with Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma: Subgroup Data from the BOSTON Trial

Póster #: P886

Título de la sesión: Myeloma and other monoclonal gammopathies - Clinical

Fecha y hora de la sesión: 9 de junio de 2023 18:00-19:00 CET

Tipo de presentación: Póster

Autor de la presentación: Dra. Maria-Victoria Mateos

Título: Selinexor, bortezomib, and dexamethasone in patients with previously treated multiple myeloma: updated results of BOSTON trial by prior therapies

Póster #: P917

Título de la sesión: Myeloma and other monoclonal gammopathies - Clinical

Fecha y hora de la sesión: 9 de junio de 2023 18:00-19:00 CET

Tipo de presentación: Póster

Autor de la presentación: Dra. Maria-Victoria Mateos

En diciembre de 2021, Karyopharm Therapeutics Inc. y Menarini establecieron una sociedad de licencia exclusiva. En virtud de este acuerdo, que se modificó posteriormente en mayo de 2022 y en marzo de 2023, Menarini tiene la responsabilidad de comercializar todas las indicaciones existentes y futuras de NEXPOVIO en el Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Suiza, países de la CEI, Turquía, Oriente Medio y África, y América Latina. Stemline Therapeutics B.V., una filial de propiedad total de Menarini, lidera todas las actividades de comercialización en Europa.

Acerca del mieloma múltiple en Europa

El mieloma múltiple es un cáncer incurable con una morbilidad significativa y la segunda neoplasia maligna hematológica más común. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 hubo aproximadamente 51.000 casos nuevos y 32.000 muertes por mieloma múltiple en Europa1. Si bien el tratamiento del mieloma múltiple ha mejorado en los últimos 20 años y la supervivencia general ha aumentado considerablemente, la enfermedad sigue siendo incurable y casi todos los pacientes eventualmente recaerán y desarrollarán una enfermedad refractaria a todas las terapias antimieloma aprobadas. Por lo tanto, sigue existiendo una gran necesidad médica no satisfecha de nuevas terapias, en particular aquellas con mecanismos de acción novedosos.

Acerca del estudio BOSTON

Las aprobaciones de la FDA y la EMA de selinexor con bortezomib y dexametasona se basan en el estudio de Fase 3 BOSTON, que fue un estudio aleatorio multicéntrico que evaluó a 402 pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que habían recibido de una a tres líneas de terapia previas. El estudio fue diseñado para comparar la eficacia, la seguridad y ciertos parámetros de calidad de vida relacionados con la salud de SVd una vez por semana versus Vd dos veces por semana. El criterio de valoración principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión y los criterios de valoración secundarios clave incluyeron la tasa de respuesta general, la tasa de neuropatía periférica y otros. Para obtener más información sobre este estudio, consulte el comunicado de prensa anunciando la publicación de los resultados del estudio BOSTON en The Lancet de Karyopharm, emitido el 12 de noviembre de 2020.

Acerca de NEXPOVIO® (selinexor)

NEXPOVIO® ha sido aprobado en las siguientes indicaciones oncológicas por la Comisión Europea: (i) en combinación con dexametasona para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos que han recibido al menos cuatro terapias previas y cuya enfermedad es refractaria a al menos dos inhibidores del proteasoma, dos agentes inmunomoduladores y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y que hayan demostrado progresión de la enfermedad en la última terapia; y (ii) en combinación con bortezomib y dexametasona para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos una terapia previa. La autorización de comercialización de NEXPOVIO es válida en los Estados miembros de la UE, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega e Irlanda del Norte. NEXPOVIO está disponible comercialmente en Alemania y Austria desde el cuarto trimestre de 2022.

NEXPOVIO es un inhibidor oral de exportin 1 (XPO1), el primero en su clase. NEXPOVIO funciona uniéndose e inhibiendo selectivamente la proteína de exportación nuclear exportin 1 (XPO1, también llamada CRM1). NEXPOVIO bloquea la exportación nuclear de proteínas supresoras de tumores, reguladoras del crecimiento y antiinflamatorias, lo que lleva a la acumulación de estas proteínas en el núcleo y mejora su actividad anticancerígena en la célula. La retención nuclear forzada de estas proteínas puede contrarrestar una multitud de vías oncogénicas que, sin control, permiten que las células cancerosas con daño severo en el ADN continúen creciendo y dividiéndose sin restricciones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a selinexor o a alguno de los excipientes incluidos en SmPC.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Tratamientos concomitantes recomendados

Se debe recomendar a los pacientes que mantengan una ingesta adecuada de líquidos y calorías durante todo el tratamiento. Se debe considerar la hidratación intravenosa para pacientes con riesgo de deshidratación.

Se debe proporcionar un tratamiento concomitante profiláctico con un antagonista de 5-HT3 y/u otros agentes contra las náuseas antes y durante el tratamiento con NEXPOVIO®.

Hematología:

Los pacientes deben tener sus recuentos sanguíneos completos (CBC) evaluados al inicio, durante el tratamiento y según esté clínicamente indicado. Controlar con mayor frecuencia durante los dos primeros meses de tratamiento.

Trombocitopenia:

Se informaron con frecuencia eventos trombocitopénicos (trombocitopenia y disminución del recuento de plaquetas) en pacientes adultos que recibieron selinexor, que pueden ser graves (Grado 3/4).

La trombocitopenia de grado 3/4 a veces puede provocar una hemorragia clínicamente significativa y, en casos raros, puede provocar una hemorragia potencialmente mortal. La trombocitopenia se puede controlar con interrupciones de dosis, modificaciones, transfusiones de plaquetas y/u otros tratamientos según esté clínicamente indicado.

Los pacientes deben ser monitoreados en busca de signos y síntomas de sangrado y evaluados de inmediato.

Neutropenia:

Se ha notificado neutropenia grave (Grado 3/4) con selinexor. En unos pocos casos se produjeron infecciones concurrentes en pacientes con neutropenia de Grado 3/4. Los pacientes con neutropenia deben ser monitoreados para detectar signos de infección y evaluados de inmediato.

Toxicidad gastrointestinal:

Náuseas, vómitos, diarrea, que en ocasiones pueden ser graves y pueden requerir el uso de medicamentos antieméticos y antidiarreicos. Se debe proporcionar profilaxis con antagonistas de 5HT3 y/u otros agentes contra las náuseas antes y durante el tratamiento con selinexor. Deben administrarse líquidos con electrolitos para prevenir la deshidratación en pacientes de riesgo. Las náuseas/vómitos pueden controlarse mediante interrupciones de dosis, modificaciones y/o iniciación de otros medicamentos antieméticos según esté clínicamente indicado. La diarrea se puede controlar con interrupciones de dosis, modificaciones y/o administración de medicamentos antidiarreicos.

Pérdida de peso y anorexia:

Se debe controlar el peso corporal, el estado nutricional y el volumen de los pacientes al inicio, durante el tratamiento y según esté clínicamente indicado. El seguimiento debe ser más frecuente durante los dos primeros meses de tratamiento. Los pacientes que experimentan disminución del apetito y del peso nuevos o que empeoran pueden requerir modificación de la dosis, estimulantes del apetito y consultas nutricionales.

Estado de confusión y mareos:

Se debe indicar a los pacientes que eviten situaciones en las que los mareos o el estado de confusión puedan ser un problema y que no tomen otros medicamentos que puedan causar mareos o estado de confusión sin el asesoramiento médico adecuado. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni operen maquinaria pesada hasta que los síntomas desaparezcan.

Hiponatremia:

Se deben controlar los niveles de sodio de los pacientes al inicio, durante el tratamiento y según esté clínicamente indicado. El seguimiento debe ser más frecuente durante los dos primeros meses de tratamiento. La hiponatremia debe tratarse según las recomendaciones médicas (solución de cloruro de sodio por vía intravenosa y/o tabletas de sal), incluida la revisión de la dieta.

Cataratas:

Selinexor puede causar una nueva aparición o exacerbación de cataratas. Se puede realizar una evaluación oftalmológica según esté clínicamente indicado. Las cataratas deben tratarse según las pautas médicas, incluida la cirugía si se justifica.

Síndrome de lisis tumoral (TLS):

Se ha informado TLS en pacientes que reciben terapia con selinexor. Los pacientes con alto riesgo de TLS deben ser monitoreados de cerca. Trate el TLS con prontitud de acuerdo con las pautas institucionales.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse embarazadas o que se abstengan de tener relaciones sexuales mientras estén en tratamiento con selinexor y durante al menos 1 semana después de la última dosis de selinexor.

Mujeres en edad fértil/anticoncepción en hombres y mujeres:

Se debe recomendar a las mujeres en edad fértil y a los pacientes adultos varones en edad fértil que utilicen medidas anticonceptivas eficaces o que se abstengan de tener relaciones sexuales mientras estén en tratamiento con selinexor y durante al menos 1 semana después de la última dosis de selinexor.

Embarazo:

No hay datos sobre el uso de selinexor en mujeres embarazadas. Selinexor no está recomendado durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos.

Si la paciente queda embarazada mientras toma selinexor, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con selinexor y se debe informar a la paciente sobre el peligro potencial para el feto.

Lactancia:

Se desconoce si selinexor o sus metabolitos se excretan en la leche humana. No se puede excluir un riesgo para los niños lactantes. Se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento con selinexor y durante 1 semana después de la última dosis.

Efectos no deseados

Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas más frecuentes (≥30 %) de selinexor en combinación con bortezomib y dexametasona fueron náuseas, trombocitopenia, fatiga, anemia, pérdida de peso, diarrea y neuropatía periférica.

Las reacciones adversas graves notificadas con mayor frecuencia (≥3 %) fueron neumonía, cataratas, sepsis, diarrea, vómitos y anemia.

Las reacciones adversas más frecuentes (≥30 %) de selinexor en combinación con dexametasona fueron náuseas, trombocitopenia, fatiga, anemia, disminución del apetito, disminución del peso, diarrea, vómitos, hiponatremia, neutropenia y leucopenia.

Las reacciones adversas graves notificadas con mayor frecuencia fueron neumonía, trombocitopenia por sepsis, lesión renal aguda y anemia.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Infecciones: La infección fue la toxicidad no hematológica más frecuente.

En los pacientes que recibieron selinexor en combinación con bortezomib y dexametasona, la infección del tracto respiratorio superior y la neumonía fueron las infecciones notificadas con mayor frecuencia en el 21 % y el 15 % de los pacientes, respectivamente.

En los pacientes que recibieron selinexor en combinación con dexametasona, la infección del tracto respiratorio superior y la neumonía fueron las infecciones notificadas con mayor frecuencia (en el 15 % y el 13 % de los pacientes, respectivamente), siendo el 25 % de las infecciones graves y mortales en el 3 % de los pacientes tratados.

Poblacion mayor

Los pacientes de 75 años o más tuvieron una mayor incidencia de interrupción debido a una reacción adversa, una mayor incidencia de reacciones adversas graves y una mayor incidencia de reacciones adversas mortales.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante informar de las sospechas de reacciones adversas después de la autorización del medicamento. Permite el seguimiento continuado del equilibrio beneficio/riesgo del medicamento. Se pide a los profesionales sanitarios que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa a través del sistema nacional de notificación que figura en el Apéndice V.

Acerca de Menarini Group

Menarini Group es una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con una facturación de más de 4.000 millones de dólares y más de 17.000 empleados. Menarini se centra en áreas terapéuticas con grandes necesidades no cubiertas con productos para cardiología, oncología, neumología, gastroenterología, enfermedades infecciosas, diabetes, inflamación y analgesia. Con 18 plantas de producción y 9 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.menarini.com y LinkedIn .

Acerca de Stemline Therapeutics

Stemline Therapeutics, una filial de propiedad total del Grupo Menarini, es una compañía biofarmacéutica en etapa comercial enfocada en el desarrollo y comercialización de nuevas terapias oncológicas. Stemline comercializa elacestrant en Estados Unidos, una terapia endocrina oral de molécula pequeña indicada para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas u hombres adultos con receptor de estrógeno (ER) positivo, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo, cáncer de mama avanzado o metastásico mutado en ESR1 con progresión de la enfermedad después de al menos una línea de terapia endocrina. Stemline también comercializa ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un nuevo tratamiento dirigido a CD123 para pacientes con neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), un cáncer hematológico agresivo, en Estados Unidos y Europa, que es el único tratamiento aprobado para BPDCN en Estados Unidos y la UE hasta la fecha. Stemline también comercializa NEXPOVIO® en Europa, un inhibidor de XPO1 para el mieloma múltiple. Stemline también cuenta con una extensa cartera clínica de moléculas pequeñas y productos biológicos en varias etapas de desarrollo para una gran cantidad de cánceres sólidos y hematológicos.

Referencias

1 Organización Mundial de la Salud. 2020. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/35-Multiple-myeloma-fact-sheet.pdf

