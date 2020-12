Menarini Diagnostics lance le test moléculaire qui distingue la maladie COVID-19 de la grippe en 20 minutes

FLORENCE, Italie, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- COVID-19 ou grippe ? En présence de symptômes tels que la fièvre, la toux ou le rhume, un diagnostic immédiat et précis pouvant distinguer ces deux pathologies est crucial, surtout au beau milieu de la saison hivernale. Menarini Diagnostics a lancé un nouveau test pouvant identifier, avec un seul diagnostic et un seul écouvillon, si le patient est positif à la maladie COVID-19 ou s'il a contracté les virus de la grippe A ou B.

Le test est réalisé sur la plateforme VitaPCR™, instrument sur point d'intervention principalement utilisé pour le diagnostic moléculaire de la maladie COVID-19, distribué par Menarini Diagnostics depuis avril dernier et déjà utilisé dans des centaines d'installations européennes avec plus de 1 400 unités mises en place. Faisant usage d'un nouveau kit contenant des réactifs spécifiques, ces mêmes dispositifs seront donc en mesure de détecter, en seulement 20 minutes et avec une grande précision, non seulement le virus à ARN SARS-CoV2, mais aussi les grippes A et B. En s'appuyant sur la technologie de PCR (Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne), cet instrument répond aux normes de précision et de fiabilité les plus élevées. En plus d'être un soutien valable pour les systèmes de santé, ces tests nous permettront d'éviter l'isolement préventif du patient en cas de grippe et, dans les cas de COVID, d'amorcer rapidement le protocole décrit par le gouvernement.

Le nouveau kit, portant le marquage CE, est déjà disponible et distribué par Menarini en Italie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni.

« Au cours des prochains mois, nous assisterons à une augmentation du nombre de personnes souffrant de symptômes semblables à la grippe qui pourraient être attribués soit à une infection par le SARS-CoV-2, soit aux grippes A et B », a déclaré Fabio Piazzalunga, directeur général de Menarini Diagnostics. « Ce test revêt une importance fondamentale pour le diagnostic immédiat et l'obtention rapide du traitement le plus approprié pour les patients. »

FONCTIONNEMENT DU TEST :

Une fois recueilli avec un écouvillon nasal ou oropharyngé par un professionnel de santé, l'échantillon est placé dans un flacon contenant un liquide et secoué. Le contenu est ensuite versé dans un autre flacon contenant un réactif. Le flacon est alors fermé et inséré dans le système VitaPCR™, initiant l'analyse. L'appareil affiche les résultats sur son écran dans les 20 minutes, indiquant si l'échantillon analysé est négatif ou positif à la maladie COVID-19 ou à la grippe A ou B.

A. MENARINI DIAGNOSTICS

A. Menarini Diagnostics fait partie de la société Menarini Pharmaceutical Group, fondée en 1886 et présente dans 140 pays à travers le monde, avec plus de 17 000 employés et un chiffre d'affaires de 3,793 milliards d'euros. Menarini Diagnostics, la touche humaine de la technologie, est déterminée à développer des outils de diagnostic et des réactifs de haute technologie afin d'améliorer la qualité de vie des patients, fournissant aux professionnels de santé les meilleures solutions possibles pour répondre à leurs besoins en diagnostics. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.menarinidiagnostics.com

