Menarini lança "Pills of Art"

FLORENÇA, Itália, 25 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Essa nova iniciativa confirma a vocação artística da empresa que, anualmente há mais de 60 anos, publica monografias personalizadas dedicadas aos grandes mestres da pintura e escultura, incluindo Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio e Giotto. As curiosidades de suas obras agora podem ser encontradas em videoclipes na nova seção do site da Menarini, "Pills of Art", que é dedicado ao mundo da arte. Somente a um clique de distância; uma jornada que começa em Florença, a sede do Pharmaceutical Group, entre as obras de arte da Galeria de Uffizi.

Para ampliar a apreciação e conhecimento da herança artística da Itália no exterior, especialmente nos 136 países onde os produtos da Menarini estão disponíveis, os videoclipes foram produzidos tanto em italiano quanto em inglês e logo serão traduzidos em outros idiomas, incluindo chinês, espanhol, alemão e russo.

"A Menarini possui uma tradição artística de longa data, que suporta o tempo e continua a evoluir, hoje com o projeto Pills of Art", declarou Valeria Speroni Cardi, diretora de relações com a mídia e a imprensa do Menarini Group "As coleções de arte, caracterizadas por seu idioma simples, convida os leitores não somente a analisar as imagens, mas descobrir os detalhes que com frequência permanecer desconhecidos. Com a publicação desses videoclipes, o Pharmaceutical Group visa a envolver aqueles que estão descobrindo o mundo da pintura e da escultura pela primeira vez, revelando relatos e histórias por trás das grandes obras da arte italiana. Estamos orgulhosos em ter cumprido nossa missão sob a excepcional orientação de Eike Schmidt, diretor do museu Uffizi que, entre muitas outras coisas, nos mostrou a técnica usada por Caravaggio para criar a Medusa."

A Coroação da Virgem de Fra' Angelico, A Anunciação de Leonardo da Vinci, Judith Slaying Holofernes de Artemisia Gentileschi, Eleanor de Toledo de Bronzino, o Nascimento de Vênus e Primavera de Botticelli são apenas alguns dos videoclipes que você pode encontrar na nova seção do site da Menarini.

