Menarini Ricerche anuncia los resultados del ensayo clínico de MEN1611

El poster titulado "Results of the phase 1b dose escalation study of MEN1611, a PI3K Inhibitor, combined with trastuzumab (T) ± fulvestrant (F) for HER2+/PIK3CA mutant (mut) advanced or metastatic (a/m) breast cancer (BC)" (ID number: 347P) se presentará en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que tendrá lugar de forma virtual del 19 al 21 de setiembre de 2020.