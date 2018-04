Menarini Ricerche deve apresentar os dados pré-clínicos mais recentes sobre o inibidor de PI3K, MEN1611, na Reunião Anual da AACR em 2018

POMEZIA, Itália, 13 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Menarini Ricerche apresentará os mais recentes estudos pré-clínicos de seu inibidor de classe I de fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), MEN1611, em desenvolvimento para tumores sólidos, no Encontro Anual da AACR 2018, que acontecerá de 14 a 18 de abril de 2018, em Chicago, Illinois, EUA.

Os resultados dos estudos pré-clínicos serão descritos em dois pôsteres. O primeiro, intitulado "MEN1611, um novo inibidor de PI3K α-seletivo em tumores sólidos" (MEN1611, a novel α-selective PI3K inhibitor in solid tumors), demonstra a atividade antitumoral in vitro e in vivo do MEN1611, mostrando efeitos sinérgicos em combinação com inúmeras terapias-alvo em linhas de células e modelos de xenotransplantes derivados de pacientes de diferentes tipos de tumor. O segundo pôster, intitulado "O papel do MEN1611, um inibidor de PI3-quinase (PI3K) classe I, na reprogramação do ambiente inflamatório pró-tumoral" (The role of MEN1611, a class I PI3-Kinase (PI3K) inhibitor, in reprogramming the pro-tumoral inflammatory environment), investiga o papel do MEN1611 no reconhecimento de células inflamatórias do microambiente tumoral, através de sua capacidade de inibir a isoforma PI3Kϒ expressa por células mieloides.

Os resultados dos programas de P&D da Menarini Ricerche serão apresentados nos seguintes pôsteres: "MEN1611, a novel α-selective PI3K inhibitor in solid tumors", resumo nº 2160, acontecerá na segunda-feira, 16 de abril, entre às 13h e às 17h, durante a sessão "Translational Therapeutics in Cancer Models 2", no McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 7, Poster Board # 15.

"The role of MEN1611, a class I PI3-Kinase (PI3K) inhibitor, in reprogramming the pro-tumoral inflammatory environment" resumo nº 2145, acontecerá na segunda-feira, 16 de abril, entre às 13h e às 17h, durante a sessão "The Metastatic Microenvironment", no McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 6, Poster Board # 30.

Sobre o MEN1611

O MEN1611 é um novo inibidor seletivo de PI3-quinase classe I disponível na forma oral, visando às isoformas PI3Kα mutantes e PI3Kϒ com potência nanomolar. Os resultados da fase I do estudo demonstraram que o MEN1611 foi bem-tolerado, e a dose máxima tolerada foi determinada. O MEN1611 entrará este ano em um estudo combinado de fase IB em pacientes com câncer de mama com mutações no gene PI3K.

Sobre o Grupo Menarini

O Grupo Menarini, com sede em Florença, tem presença em 136 países, com 17.000 funcionários. Com faturamento de 3,6 bilhões de euros, a Menarini hoje é a 13ª na Europa, do total de 5.345 empresas, e a 35ª no mundo, de 21.587 (fonte: IQVIA). A Menarini tem 6 centros de pesquisa e desenvolvimento, e seus produtos estão presentes nas mais importantes áreas terapêuticas, dentre elas, cardiologia, gastrenterologia, pneumologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgésicos. Os produtos da Menarini são elaborados nas 16 fábricas do Grupo, na Itália e no exterior, onde mais de 583 milhões de embalagens são produzidas e distribuídas em cinco continentes todo ano. Por meio de seus produtos farmacêuticos, a Menarini contribui continuamente, usando os mais altos padrões de qualidade, com a saúde de pacientes do mundo todo.

O Grupo Menarini sempre buscou dois objetivos estratégicos: pesquisa e internacionalização, tendo forte compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento em oncologia. A Menarini, como parte desse compromisso com a oncologia, está desenvolvendo quatro novos medicamentos oncológicos em pesquisas. Dois deles são biológicos, especificamente, o anticorpo anti-CD157, MEN 1112, e o anticorpo anti-CD205 conjugado com toxina, o MEN 1309. Além disso, a Menarini acrescentou, recentemente, duas pequenas moléculas à sua linha de oncologia: o inibidor de quinase PIM duplo e FLT3, o MEN 1703, e o inibidor de PI3K, o MEN 1611, em desenvolvimento clínico para o tratamento de vários tumores hematológicos e/ou sólidos.

Para obter mais informações, visite http://www.menarini.com.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg

