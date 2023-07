Menarini Silicon Biosystems annonce le lancement de son nouveau test CELLSEARCH® CTC avec le biomarqueur DLL3 pour le cancer du poumon à petites cellules

Ce nouveau test de cellules tumorales circulantes (CTC) CELLSEARCH est désormais disponible à usage exclusif des laboratoires de recherche en Amérique du Nord et en Europe. Il est actuellement destiné à la recherche fondamentale et pharmaceutique et représente le dernier exemple en date de la manière dont Menarini Silicon Biosystems poursuit son développement de tests personnalisés basés sur des biopsies liquides et permettant aux sociétés biopharmaceutiques de soutenir l'évaluation de la réponse à des traitements avec de nouveaux médicaments candidats ciblant des biomarqueurs spécifiques dans le cadre d'essais cliniques.

BOLOGNE, Italie et HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvanie, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems (MSB), pionnier de la biopsie liquide et des technologies unicellulaires, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son nouveau service de laboratoire CELLSEARCH CTC pour détecter l'expression de la protéine Delta-Like Ligand 3 (DLL3) sur les cellules tumorales circulant dans le sang. Ce biomarqueur est principalement exprimé dans les cancers difficiles à traiter. Le nouveau service de laboratoire de MSB ouvre la voie au développement d'autres tests peu invasifs qui exploitent la valeur pronostique et prédictive des biomarqueurs dans des situations médicales où les besoins insatisfaits restent élevés.

Selon Ralf Schoenbrunner, responsable mondial de la R&D chez Menarini Silicon Biosystems : « Nous avons la capacité de développer de tels tests très rapidement. Ceci est important car de nouveaux biomarqueurs sont en train d'aider les chercheurs à déterminer les réponses à des traitements lors des essais cliniques en oncologie, et guident aussi les médecins dans leur sélection de thérapies pour améliorer les résultats chez les patients atteints de cancer. La mise à disposition rapide de nouveaux tests basés sur des biomarqueurs est essentielle pour permettre ces progrès ».

Le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus répandu dans le monde, avec plus de 2,2 millions de cas en 2020. Le cancer du poumon à petites cellules (CPPC) représente environ 15 %[1] de ces cancers. Il est plus agressif que le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), dont la prévalence est plus importante, et est souvent diagnostiqué à un stade avancé de la maladie. Le DLL3 est un ligand inhibiteur du récepteur Notch dont la surexpression à la surface de néoplasmes neuroendocriniens (NNE) est associée à la formation de tumeurs neuroendocriniennes de haut grade telles que le CPPC. Le biomarqueur DLL3 présente un grand intérêt car il est fortement exprimé dans les tissus cancéreux des patients atteints de CPPC et autres NNE, mais très peu dans les tissus normaux. C'est pourquoi les scientifiques du monde entier s'intéressent de plus en plus aux protéines DLL3, car elles pourraient représenter des cibles cliniquement exploitables.

Les CTC dans la circulation sanguine représentent une population pré-métastatique impliquée dans la dissémination de la tumeur. Le fait qu'une présence positivité de DLL3 puisse être associée à une maladie plus agressive soutient fortement la pertinence clinique d'une énumération et dd'une caractérisation des CTC qui expriment cette protéine.

En outre, le nouveau test CELLSEARCH CTC qui détecte ce biomarqueur a comme grand avantage d'être peu invasif, standardisé et de permettre la quantification dynamique en temps réel des CTC. Il est basé sur la plateforme CELLSEARCH CTC, premier et seul système cliniquement validé et autorisé par la FDA pour l'identification, l'isolement et l'énumération des CTC chez des patients atteints d'un cancer métastatique du sein, de la prostate résistant à la castration ou colorectal. C'est la première fois que la plateforme CELLSEARCH est mise à disposition d'entreprises biopharmaceutiques, qui visent le développement de traitements pour le cancer du poumon et d'autres NNE.

Selon Fabio Piazzalunga, Président et PDG de Menarini Silicon Biosystems (MSB), « notre technologie CELLSEARCH est unique et nous permet d'utiliser n'importe quel type de marqueur tumorale protéinique pour caractériser des CTC. Cela élargit le portefeuille de tests disponibles sur le plan commercial de Menarini Silicon Biosystems et démontre la capacité de cette technologie à s'adapter à d'autres cibles susceptibles d'intéresser des sociétés pharmaceutiques ».

La caractérisation phénotypique des CTC pourrait non seulement aider les sociétés biopharmaceutiques dans leurs programmes de développement clinique, mais va aussi permettre à l'avenir de prendre des décisions pour des stratégies thérapeutiques personnalisées dans un éventail de type de tumeurs de plus en plus large. Cela permettra d'éviter les retards pour des thérapies nécessaires, de minimiser l'exposition des patients à des stratégies médicales inutiles et de réduire les coûts élevés pour des soins inappropriés.

MSB propose des technologies et solutions pour cellules rares qui, uniques en leur genre, donnent accès aux chercheurs cliniques à une résolution inégalée pour l'étude de cellules et leur caractérisation moléculaire.

Menarini Silicon Biosystems , implantée à Bologne (Italie) et à Huntingdon Valley (Pennsylvanie, États-Unis), est une filiale en propriété exclusive du Groupe Menarini, multinationale pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique ayant son siège social à Florence (Italie) et comptant plus de 17 000 employés répartis dans 140 pays.

