Menina Shoes aumenta 35% do faturamento ouvindo clientes

Colaboração entre os times, alinhamento de processos do negócio e uma tecnologia da Linx foram vetores para o resultado

SÃO PAULO, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A fim de disponibilizar estoques infinitos para seus clientes e não perder vendas por ruptura de estoque, a Menina Shoes , loja focada em moda feminina, alavancou seu faturamento por meio de um recurso disponível na solução Seta, da Linx, empresa do grupo StoneCo. e líder em tecnologia para o varejo. A tecnologia responsável pela transformação foi a prateleira infinita, uma ferramenta do SetaERP que permite vender produtos do estoque da loja virtual e física, evitando a perda de vendas devido à falta de mercadorias.

Marlon Pitoli, sócio-administrador da Menina Shoes, relata que a parceria com a Linx para desenvolvimento da solução iniciou há menos de 6 meses e que, durante esse período, a loja aumentou 40% do seu faturamento, sendo que, desse percentual, 35% correspondem ao uso da solução. "A prateleira infinita do SetaERP nos trouxe grandes benefícios na integração e controle do estoque. Além de melhorar a experiência de compra do cliente, com maior variedade de produtos, a solução ajudou a profissionalizar todo o negócio. Hoje eu posso confiar no meu estoque e nos meus indicadores", explica.

Para Pitoli, uma das razões pelas quais o resultado foi tão positivo é que, por meio da integração de estoques, os vendedores puderam visualizar os produtos disponíveis nas "prateleiras" de todas as lojas da rede. Isso fez com que a empresa deixasse de perder vendas para a concorrência. "Somos clientes desde 2018, mas essa nova parceria iniciou há pouco tempo e já estamos colhendo os frutos, muita coisa boa ainda está por vir", comemora o executivo que, recentemente, participou de um evento on-line no qual apresentou o potencial da ferramenta para lojas com diferentes modelos de gestão de vendas.

A Linx SetaDigital, especialista em gestão de lojas de calçados, oferece aos lojistas as ferramentas apropriadas para uma gestão de ponta a ponta, que se destaca na gestão de vendas, controle financeiro e expansão do negócio de calçados. Para Rafael Reolon, diretor do segmento de calçados na Linx, o resultado da Menina Shoes só comprova que o software foi feito sob medida para o mercado calçadista brasileiro, pois leva em conta todas as necessidades desse segmento do varejo. "Nos orgulhamos cada vez mais quando comprovamos que a utilização das nossas soluções levam vida leve para as pessoas e resultados positivos para o negócio do nosso parceiro, isso mostra que temos o 'dedo no pulso' do varejo para identificar as melhores oportunidades e contribuímos com a evolução, seja de pequenos, médios ou grandes negócios", finaliza.

FONTE Linx

SOURCE Linx