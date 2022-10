Menopausa causa constrangimentos e falta de produtividade

Pesquisa realizada com mais de 15 mil pessoas em 15 países mostra que, apesar de ainda ser considerado um tabu, Brasil ocupa a 5ª posição entre os mais bem informados sobre o tema

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma em cada cinco mulheres, já passaram por algum tipo de constrangimento em público por causa dos sintomas da menopausa. Também já se sentiram menos produtivas durante o período. É o que revela o recente Pesquisa Global de Higiene e Saúde 2022, realizado, bianualmente pela Essity, líder global em higiene e saúde, que escutou mais de 15 mil pessoas, em 15 mercados.

Com intuito de entender a visão dos consumidores em diversas partes do mundo sobre tópicos que ainda são considerados tabus, como incontinência urinária, menstruação e menopausa, a pesquisa revelou outros dados importantes. Quando perguntados sobre o nível de conhecimento sobre esses temas, 64% dos brasileiros revelaram ter um bom conhecimento sobre menstruação e 48% sobre menopausa, o que coloca o Brasil entre os cinco países mais bem informados, juntamente com Índia, Colômbia, México e África do Sul, e acima da média global.

Estima-se que, até 2025, mais de um bilhão de pessoas vivencie uma das fases associadas com a menopausa. Embora a menopausa seja uma parte natural da vida, ainda é percebida como sendo um assunto tabu com muitos preconceitos relacionados à fertilidade, sexualidade e envelhecimento. Em algumas partes do mundo, a menopausa está associada a doenças ou problemas e é, muitas vezes, referida de forma sarcástica.

Apesar de se declararem com alto grau de entendimento, ainda há uma grande discrepância de conhecimento entre homens e mulheres quando o assunto está relacionado à cuidados femininos. 86% das mulheres se sentem mais bem informadas sobre menstruação, contra 42% dos homens. Com relação a menopausa, 58% das mulheres têm conhecimento sobre o assunto, frente a 37% dos homens.

E, mesmo com esse conhecimento acima da média, esses assuntos ainda causam um desconforto. A pesquisa mostrou que os brasileiros são mais propensos, do que a média global, em evitar falar sobre menstruação. O Brasil aparece com 16%, enquanto a média global está em 13%. Os indianos são os que mais evitam falar, seguido pelos americanos. Já quando o tema é menopausa, o índice caiu para 9% e a China lidera esse indicador, com 19%, seguida por Índia e Austrália, ambas com 14%.

"Essa pesquisa faz parte de um grande esforço da Essity em romper barreiras pelo bem-estar, desmistificando tabus ainda presentes na sociedade. Entender a percepção dos consumidores ao redor do mundo nos possibilita trazer soluções e produtos para as necessidades diárias em higiene e saúde, claro, mas nos faz ir além, promovendo discussões sobre esses temas, incluindo menopausa, que, sendo bem aclarados, podem impactar positivamente a vida de milhares de pessoas", afirma Victor Hernández Albiter, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Essity para o South LATAM.

Sobre a pesquisa

Pesquisa Global de Higiene e Saúde 2022, examina a disparidade entre os atuais comportamentos e as atitudes das pessoas em relação ao bem-estar e como elas gostariam de viver no futuro. O relatório também aborda os déficits de conhecimento e experiências vivenciadas em relação à saúde e higiene - para identificar as barreiras e soluções para o bem-estar ao longo do ciclo de vida moderno. O estudo, bianual (2022-2023) reúne informações levantadas com 15.246 pessoas, em 15 mercados, com idades entre 16 e 85 anos.

Sobre a Essity

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast® e Libresse®, possui cerca de 46 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2021 totalizaram aproximadamente 13,1 bilhões de euros. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação local na cidade de São Paulo e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior de São Paulo. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1918653/1.jpg

FONTE Essity

SOURCE Essity