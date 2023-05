Menos de 4 em cada 100 notícias sobre o Brasil em jornais europeus são positivas

Especialista diz que cenário pode se traduzir em oportunidade de visibilidade e protagonismo

SÃO PAULO, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Para cada notícia positiva sobre o Brasil na imprensa europeia, foram publicadas outras 7,9 negativas ao longo do primeiro trimestre de 2023. O levantamento, realizado em parceria pela Imagem Corporativa e o SEE Suite do Grady College of Journalism and Mass Communication da University of Georgia (EUA), mapeou 2.682 veículos de 43 países da Europa e detectou 26.984 reportagens, análises, artigos e notas sobre o Brasil. No total, apenas 3,5% dos textos mostraram viés positivo. A pesquisa foi divulgada durante o European Day, evento organizado pela Imagem Corporativa que reuniu especialistas para discutir o potencial das relações comerciais Brasil-Europa.

Mas as percepções sobre o país não foram totalmente negativas, apesar de estar nessa categoria 27,8% do noticiário. Isso porque a maior parte da cobertura (68,6%) foi neutra, ou seja, meramente informativa. "Há um espaço considerável para diferentes atores da vida nacional ganharem espaço na mídia europeia por meio de divulgação estruturada de aspectos pouco conhecidos sobre o país, suas empresas e organizações", avalia Ciro Dias Reis, CEO da Imagem Corporativa.

Condições para isso: leitura criteriosa de oportunidades de visibilidade seguida da elaboração de estratégias bem definidas e mensagens que garantam algum nível de diferenciação.

Três exemplos bem-sucedidos dessa receita estão na própria América do Sul, acrescenta ele. "Os vinhos chilenos trabalharam sua imagem para poder entrar no mercado europeu e hoje possuem uma presença considerável na região. O café da Colômbia é outro case de reconhecimento internacional obtido a partir de estratégias e campanhas robustas. A culinária criativa do Peru e sua divulgação consistente ao longo dos últimos anos permitiram a multiplicação de restaurantes dessa especialidade mundo afora, acabando por atrair ao país milhares de turistas todos os anos interessados em conhecer in loco sua gastronomia".

Os setores mais abordados nas quase 27 mil notícias analisadas pela pesquisa da Imagem Corporativa e do SEE Suite do Grady College da University of Georgia foram: energia (2.082 textos); bancos/finanças (1.533); mineração e metalurgia (1,083); agronegócio (771); indústria (662). Empresas brasileiras que mais foram notícia na Europa de janeiro a março: Petrobras (507 textos); Vale (166); JBS (74); Embraer (62); Itaú (52).

Imagem Corporativa atual globalmente em projetos de comunicação, ESG, treinamentos e gestão de crises por meio de sua participação na rede global PROI Worldwide, presente em 56 países.

FONTE Imagem Corporativa

