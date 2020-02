Mercado aposta na 1ª edição da PPW - PACKAGING & PROCESS WEEK

A PPW será de 15 a 18 de setembro no São Paulo Expo com realização da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. "Iremos debater as tendências e fomentar negócios entre todos os elos da cadeia, com a participação de fabricantes, fornecedores de máquinas e dispositivos, equipamentos e componentes, processos e automação, além de uma audiência extremamente qualificada representada pelos compradores das indústrias de alimentos, bebidas, cosmética, farmacêutica e química", afirma o diretor da PPW na Reed Exhibitions Alcantara Machado, Leandro Lara, empresa responsável pela promoção e organização do evento.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), instituição nacional da avicultura e da suinocultura, é uma das entidades que apoiam a PPW. O presidente da ABPA, Francisco Turra, destaca que este é um evento primoroso, voltado para o mercado e altamente profissionalizado. "É uma oportunidade para o setor se reunir e discutir as práticas atuais, ao mesmo tempo em que apresenta novas soluções e tecnologias". Ainda de acordo com Turra, a feira beneficiará todo o setor produtivo que, direta ou indiretamente, utiliza as tecnologias e processos que serão apresentados durante o evento. "Temos as melhores expectativas quanto à capacidade da PPW em contribuir para a ampliação de oportunidades, o intercâmbio de informações e o fortalecimento da inovação no segmento, que atualmente carece de inovações diante de um mercado dinâmico, com um consumidor em constante evolução em termos de conceitos e necessidades. É o grande desafio para este eixo produtivo".

"A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR) está honrada em apoiar a PPW, pois a embalagem é essencial para o setor. É um importante cartão de visita, ou seja, a primeira impressão do consumidor ao se deparar com o produto nas prateleiras. Portanto, quanto mais atrativa no formato, design, cores, sustentabilidade, mais cativará o consumidor. Além do aspecto visual, também é essencial na conservação e durabilidade de nossos produtos, garantindo assim a segurança alimentar", afirma o presidente da ABIR, Alexandre Jobim.

