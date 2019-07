Mercado de biquínis atua em parceria com influenciadores digitais para alavancar vendas, por Pajaris

SÃO PAULO, 15 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Dê uma olhada nas suas redes sociais. Você já percebeu quantas blogueiras e influenciadoras ganham a vida com publiposts ou com fotografias para marcas de beleza e moda?

Recentemente, a parceria com os chamados digital influencers se tornou uma vantagem não apenas para esses profissionais, como também para marcas que buscam alavancar suas vendas e conquistar um nicho diferente de público. Entenda agora como isso funciona e, acima de tudo, qual a aplicação na moda praia:

Quem são os influenciadores?

Usando personalidade e tecnologia, os influenciadores digitais são pessoas comuns ou até mesmo artistas que utilizam as redes sociais como uma forma de atrair a atenção de grupos específicos que, geralmente, se interessam pelo mesmo tema abordado por eles em seus canais de comunicação.

Assim, pela internet ser um ambiente diverso e com inúmeras tribos, não há quem não se identifique com um ou outro blogueiro.

Por que auxiliam nas vendas?

Ao adotar o marketing de influência como uma estratégia de venda, é importante considerar o papel desses profissionais em meio ao público e como eles podem fazer a diferença nos lucros da empresa.

Com um enorme poder de influenciar os seguidores, transmitir confiança e ser sempre aquela figura de referência em um determinado assunto, os blogueiros têm uma grande capacidade para cativar o público, mostrando aos seguidores que são tão íntimos quanto amigos podem ser e que a publicidade é um simples conselho, nada mais.

A parceria com a moda praia

Para o Instituto QualiBest, os influenciadores digitais impactam 49% dos jovens, o que é uma parcela considerável a ser observada. Assim, tomando como base tudo o que foi visto acima, muitas marcas de moda praia têm optado por fazer parcerias com essas figuras, visto que a possibilidade dos seguidores comprarem seus produtos é ainda maior.

A marca de biquínis Pajaris, por exemplo, tem como clientes e parceiras as blogueiras Carol Saraiva, Nah Cardoso, Gabriella Lenzi, Suzana Gullo, Marcele Becker e Rachel Apollonio. Além de contar com famosas que reforçam a teoria de exclusividade da marca, como as atrizes Flávia Alessandra, Larissa Manoela e a cantora americana Electra Mustaine, filha do guitarrista do Megadeth.

Com um gabarito como esses, fica muito mais simples mostrar ao consumidor a qualidade dos biquínis e ajuda-o a entender que os artigos são tão exclusivos que conquistaram até mesmo as famosas.

www.pajaris.com.br

Contato: 11 2884-1224

FONTE Pajaris

Related Links

http://www.pajaris.com.br



SOURCE Pajaris