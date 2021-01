Mercado de dispositivos móveis superou as expectativas de 2020 com os consumidores gastando $143B em aplicativos

SAN FRANCISCO, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- A empresa de dados e análises de mercado mobile App Annie, que ajuda marcas e editores a criar experiências vencedoras em dispositivos móveis, lançou hoje o relatório The State of Mobile 2021. Esta avaliação anual oferece informações sobre o impacto expansivo dos dispositivos móveis em todos os setores e na economia global.

A adoção de dispositivos móveis acelerou em 2020 à medida em que os consumidores utilizaram seus dispositivos móveis para se conectar, trabalhar, aprender, brincar e escapar, apesar da COVID-19 restringir seu modo de vida. Os consumidores gastaram $143 bilhões em aplicativos móveis em 2020, um aumento de 20% em relação a 2019. Entre os principais mercados que impulsionaram esses gastos estão a China, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e o Reino Unido.

Resultados selecionados incluem:

Aumento do tempo gasto em celular: 4,2 horas foram gastas em média em dispositivos Android, chegando a 3,5 trilhões de horas, aumento de 20% e 25%, respectivamente, em comparação a 2019

4,2 horas foram gastas em média em dispositivos Android, chegando a 3,5 trilhões de horas, aumento de 20% e 25%, respectivamente, em comparação a 2019 Jogos móveis continuam incomparáveis: este setor está a caminho de superar $120 bilhões em gastos por consumidores em 2021, que atrairão 1,5x do mercado geral de jogos

este setor está a caminho de superar bilhões em gastos por consumidores em 2021, que atrairão 1,5x do mercado geral de jogos Tempo gasto versus gerações: nos Estados Unidos, as gerações Z, Y e X/Baby Boomers gastaram 16%, 18% e 30% mais por usuário em seus aplicativos mais usados, comparativamente ao ano anterior

nos Estados Unidos, as gerações Z, Y e X/Baby Boomers gastaram 16%, 18% e 30% mais por usuário em seus aplicativos mais usados, comparativamente ao ano anterior Os aplicativos de rede social ficam no centro do palco: o tempo gasto por usuário aumentou em até 325% frente ao ano anterior. O TikTok está no caminho de atingir 1,2 bilhão de usuários ativos mensais em 2021, uma vez que os consumidores procuram se manter conectados e também entretidos

o tempo gasto por usuário aumentou em até 325% frente ao ano anterior. O TikTok está no caminho de atingir 1,2 bilhão de usuários ativos mensais em 2021, uma vez que os consumidores procuram se manter conectados e também entretidos Dispositivos móveis alimentam o setor de publicidade: em 2020, os gastos com publicidade aumentaram 26% em relação a 2019, chegando a 240 bilhões de dólares

em 2020, os gastos com publicidade aumentaram 26% em relação a 2019, chegando a 240 bilhões de dólares O financiamento permaneceu forte: $73 bilhões foram investidos em empresas móveis, 27% acima de 2019

O relatório The State of Mobile 2021 mostra como navegar pelas macro tendências e dados demográficos que ajudam a identificar quais marcas e editores líderes estão vencendo em jogos, fintech, varejo, mídia social, vídeo e outros.

"O mundo mudou para sempre. Enquanto as pessoas ficam em casa em todo o mundo, vimos a aceleração dos hábitos móveis por três anos", disse Theodore Krantz, CEO da App Annie.

De acordo com James Cordery, diretor de Performance Marketing Strategy, na Deliveroo: "Em 2020, conseguimos focar na execução de estratégias móveis que realmente proporcionaram crescimento incremental para a Deliveroo. Pudemos combinar insights do consumidor com o contexto de mercado da App Annie para tomar decisões que causaram um alto impacto em nosso desempenho."

Este ano, com uma experiência interativa totalmente nova, o relatório oferece uma visão geral das principais narrativas em dispositivos móveis em 11 setores e 30 países. A análise e as estimativas deste relatório são baseadas no App Annie Intelligence.

Leia aqui a íntegra do The State of Mobile 2021 .

Sobre a App Annie

A App Annie é a plataforma de dados móveis e análises mais confiável do setor. A missão da App Annie é ajudar os clientes a criar experiências vencedoras para dispositivos móveis e alcançar a excelência.

