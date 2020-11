Mercado de empreendedorismo ganha novas opções de curso com alguns dos principais nomes do país

Especialista pela ONU em Gestão de Desastres, especialista em formação de times de operações especiais e autor do livro "Além da Lama" – que traz um emocionante relato sobre a atuação dos bombeiros nas primeiras horas da tragédia de Mariana, ensina em sete módulos como montar times enxutos, de alta performance e em ambientes de alta complexidade.

"No meio militar, toda força possui sua tropa de operações especiais. Estas equipes são constituídas de um baixo efetivo, mas com uma alta efetividade. Esse time é mobilizado rapidamente para resolver situações que fujam da normalidade. O curso traça um paralelo de como levar esse conhecimento para o ambiente corporativo", explica Farah.

Empreendedor, escritor e palestrante, Geraldo Rufino – que iniciou sua carreira como catador de latinhas na periferia de São Paulo e hoje é presidente da JR Diesel, maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina – ensina em cinco módulos como aprimorar seu negócio, sua vida pessoal e como utilizar os momentos de crise para crescer.

Com quatro módulos, e mais dois conteúdos extras, o curso "A Arte de sobreviver no mundo dos negócios", de José Felipe Carneiro, traz lições didáticas, sucintas, práticas e estratégicas que serão úteis para todos. "O curso não tem fórmula mágica nem promessas mirabolantes. Ele é focado nas minhas experiências e tem dicas valiosas para quem quer tirar uma ideia do papel ou crescer seu próprio negócio", explica.

Empresária do cantor Diogo Nogueira há 13 anos e sócia da Música & Mídia Produções, que já teve clientes como Beth Carvalho e Baby do Brasil, entre outros, Anita Carvalho ensina, em onze módulos, como fazer um planejamento estratégico para artistas. O curso aborda todos os aspectos da carreira, desde como iniciá-la até o cronograma de ações e o planejamento financeiro.

"O trabalho estratégico para artistas vai além da organização de cronogramas e das ações de planejamento financeiro. Em meu curso, compartilho minha experiência ao trabalhar com grandes nomes, trazendo exemplos na prática para ilustrar esses desafios da jornada.", comenta Anita.

Sobre a Sympla

A Sympla é a maior plataforma de eventos do Brasil e tem o objetivo de transformar a venda de ingressos em uma experiência simples, eficiente e humana. Recentemente, lançou o Sympla Play, plataforma que hospeda cursos online e sob demanda, com foco em conteúdo real e qualificado.

Com tecnologia em seu DNA, a empresa busca atender produtores e público com soluções dinâmicas e confiáveis em todos os segmentos em que atua. Fundada em 2012, a empresa está em mais de 3.000 cidades do país, possibilitando o acesso a uma ampla variedade de eventos, cursos, palestras e workshops, tanto presenciais como online.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1339158/Headliners_lan_amento.jpg

FONTE Sympla

SOURCE Sympla