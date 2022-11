Mercado de recrutamento de profissionais de tecnologia por IA deve chegar a US$ 216 bilhões até 2030

Segundo pesquisa da Turing, tecnologia ajuda empresas a enfrentarem desafios críticos como a busca por profissionais de TI

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com uma pesquisa realizada pela Turing, unicórnio americano que está revolucionando o modelo tradicional de recrutamento para empresas que buscam desenvolvedores, em parceria com a consultoria Zinnov, a terceirização de serviços de TI deve crescer 13% nos próximos dez anos, um mercado com valor próximo a US$ 216 bilhões. Outra tendência apontada pelo estudo foi o uso das plataformas externas para encontrar talentos – 50% dos entrevistados afirmaram já ter adotado tais soluções.

A pesquisa também mostrou que os níveis crescentes de desgastes físicos e emocionais, somados à escassez de profissionais, causaram uma lacuna de talentos na área de tecnologia estimada em US$ 4,46 milhões - número que deve aumentar para US$ 8,04 milhões até 2026. Somente nos Estados Unidos, a falta de talentos atingiu o maior pico em 10 anos, com quase 15 milhões de trabalhadores deixando seus empregos e 54% das empresas relatando a falta de profissionais qualificados.

Tais cenários fomentam o crescimento do setor das hrtechs, especificamente quando o assunto é recrutamento de talentos. Neste mercado, destaca-se a solução Talent Cloud, da Turing. Baseada em Inteligência Artificial, ela facilita que empresas selecionem equipes remotas e altamente qualificadas ao mesmo tempo que dá oportunidade a brasileiros de prestarem serviço para empresas norte-americanas, com pagamento em dólares. Os profissionais cadastrados na Turing são previamente avaliados e entrevistados, e a conexão entre organização e profissional pode acontecer em poucos dias – economizando mais de 50 horas em entrevistas e seleções tradicionais.

Saiba mais sobre a pesquisa .

Sobre a Turing

A Turing é uma empresa de tecnologia que está revolucionando o modelo tradicional de recrutamento para empresas que buscam desenvolvedores e equipes qualificadas. Com a Talent Cloud, uma plataforma baseada em IA, a Turing fornece, examina e encaminha desenvolvedores para oportunidades nas principais empresas do mundo que estão em seu portfólio de clientes. A empresa levantou mais de US $140 milhões de investidores. A última rodada da Turing teve um valuation de US $4 bilhões.

FONTE Turing

SOURCE Turing