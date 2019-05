Mercado de segurança brasileiro conhecerá novas tecnologias e soluções integradas na ISC Brasil

SÃO PAULO, 31 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Soluções integradas, tecnologia e projetos inovadores para o mercado de segurança brasileiro serão apresentados durante a 14ª Feira e Conferência Internacional de Segurança (ISC Brasil), entre os dias 25 e 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. A expectativa é que o evento movimente aproximadamente R$ 800 milhões em negócios, com a presença de cerca de 150 expositores e mais de 18 mil visitantes.

Com expertise mundial, a ISC Brasil atende diversos setores da economia nacional em segurança eletrônica, patrimonial e privada, pública e segurança digital. Entre as novidades de 2019 está a ampliação no número de mercados de usuários finais que passaram de 12 para 16 verticais, agregando Infraestrutura Crítica, Offshore, Energia e Segurança Pública.

A realização da primeira edição da Infosecurity também é uma das novidades da ISC Brasil para 2019. A marca tem mais de 23 anos de experiência na indústria global da segurança da informação, com a apresentação de uma plataforma de inovação tecnológica com soluções para segurança de dados, gestão de riscos e cibersegurança.

A parceria com entidades representativas como FENAVIST, SESVESP e ABIMDE viabilizam a presença na feira dos principais líderes das indústrias, usuários finais, grandes integradores de todo país e líderes do governo.

"A ISC Brasil atende mais de 16 setores da economia brasileira, portanto é nesta feira que os visitantes compradores encontram soluções integradas, tecnologia e inovação para segurança em verticais como Indústria, Transporte e Logística, Banco, Varejo, Aeroporto, Hospital, Universidades, Shopping Center, Segurança Pública, entre outras que integram o nosso portfolio", destaca Thiago Pavani, responsável pela ISC Brasil.

O Diretor de Portfólio da Reed Exhibitions Alcantara Machado, Renan Joel, aponta o evento como oportunidade de conexão e de negócios. "A ISC Brasil é o ambiente propício para networking e para a geração de conteúdos sobre segurança. Acompanhamos o crescimento do mercado global deste setor e acreditamos que esta edição alcançará nossas expectativas com a apresentação de importantes novidades para este nicho de mercado", diz.

Segundo estudo realizado pela Statista, uma consultoria alemã de pesquisa independente, até 2020 o mercado global em segurança deve gerar receita de US$ 240 bilhões.

O cadastro online antecipado para visitantes é gratuito e deve ser feito no site iscbrasil.com.br

