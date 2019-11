Mercado de shows em São Paulo e no Brasil segue aquecido

Com a inauguração de novos espaços de eventos e as arenas/estádios para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, as alternativas de locais para shows e eventos aumentaram significativamente além de terem se profissionalizado e passaram a oferecer instalações de qualidade padrão europeu e americano.

Exemplo mais bem sucedido de arena com finalidade de jogos de futebol e shows, é o estádio da construtora W Torre, utilizado pelo time do Palmeiras, o Allianz Parque.

Segundo a própria construtora e a Allianz, essa é a arena mais utilizada no mundo, no que diz respeito ao calendário de shows e jogos. Na época de seu projeto, foram consultados muitos operadores de shows da época, para que dessem suas contribuições e ideias para questões operacionais e de estrutura, proporcionando portanto, uma experiência muito mais satisfatória aos produtores e operadores de eventos, assim como ao público.

Foram estudadas posições de docas, acesso de caminhões, locais para palcos, locais para pendurar iluminação, catering, bares, etc.

O resultado foi o supra citado, sendo a arena com maior uso do mundo, somado ao espírito empreendedor de promotores de shows que corajosamente, continuam a trazer os maiores eventos do planeta para o Brasil , especialmente para São Paulo, mesmo lutando contra a meia-entrada, que dificulta a renda da bilheteria, e aos altos cachês das bandas e astros, cobrados em dólar.

Existem vários fornecedores de um show internacional que passam desapercebidos pelo público e leigos em geral. São as empresas de locação de palcos, iluminação, som, telões de led, cobertura para proteção do gramado, segurança e locação de mobiliário e camarins.

A empresa Checon Locações está no ramo de locação de mobiliários e equipamentos para eventos há 19 anos, e há 10 começou no ramo do showbizz. Nessa trajetória, acabou se especializando em mobiliários das áreas de produção dos shows, e principalmente dos camarins dos artistas, atendendo em algumas ocasiões, pedidos até meio exóticos.

Alguns artistas são conhecidos por suas preferências, como Paul McCartney, que notoriamente defensor do meio ambiente e vegano, solicita apenas móveis ecologicamente corretos e sem couro natural em seus camarins. Já algumas bandas tem preferência por cor, e outras pedem itens mais particulares, como banheiras de hidromassagem e até acessórios para prática de mini golfe.

Além do mobiliários, a Checon Locações é a única empresa do ramo que disponibiliza mais de 4 soluções para o cliente, como ar condicionado e climatização, passa cabos para geradores e cabos técnicos em geral, frigobares e geladeiras, e um sistema de montagem modular de paredes e salas chamado Octanorm (marca registrada). Esse "pacote" de produtos, facilita a vida dos promotores e produtores de shows, pois normalmente ele teria que contratar de quatro fornecedores diferentes, mas encontra todos os itens numa única empresa, facilitando a pré-produção, velocidade de contratação e burocracia, além de melhor negociação de valores, pois está concentrando numa única empresa vários itens, podendo rentabilizar melhor na hora de fechar negócio.

Só no ano de 2019, a Checon Locações já realizou shows de renome como , Lollapalooza, Turnê Amigos, Iron Maiden, Brian Adams entre outros.

