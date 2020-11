Mercado do entretenimento é destaque em nova plataforma de cursos sob demanda

Um dos cursos disponíveis na plataforma é o curso de danças do Funk, com o grupo de dança do Centro Cultural Lá da Favelinha, localizado no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG). Eles tem se destacado no cenário artístico-cultural de BH e ganhado reconhecimento internacional. Fundado em 2018, o grupo tem a missão de difundir e empreender as danças dentro da cultura do funk, incentivando o protagonismo negro e juvenil e a ocupação de espaços não ocupados pela periferia.

O curso é dividido em seis módulos, com os professores Vitinho do Passinho - medalhista de prata no Circuito Mineiro de Dança - Dudu Sorriso que, além de se apresentar nos maiores palcos do Brasil, já se apresentou na Inglaterra e na França, Tiphany Gomes - que também já ministrou workshops na Inglaterra e na França e é pesquisadora e dançarina de Funk, Dancehall e Hip Hop - Negona Dance, que faz licenciatura em dança na UFMG e é dançarino e coreógrafo do Favelinha Dance, Sammy Japa e João Victor.

A plataforma também foca em trazer muitos cursos sobre o que acontece por trás dos palcos. José Norberto Flesch - referência quando o assunto é entretenimento no Brasil - mostra como funciona o backstage de grandes shows. Para os interessados em empresariamento artístico, Simon Fuller - inglês radicado no Brasil e empresário da cantora Marisa Monte e da banda Los Hermanos - ensina o caminho das pedras em dez módulos.

Falando sobre os caminhos para se ter sucesso na divulgação de trabalhos e projetos e da importância do jornalismo musical dentro do mercado está Tony Aiex, fundador do e editor-chefe do Tenho Mais Discos Que Amigos!, um dos principais portais de música do país com 2 milhões de visualizações por mês. Outro curso de destaque sobre divulgação musical e o de Gustavo Chagas, diretor e criador dos canais riff e anões em chamas, que ensina em oito módulos soluções e os melhores caminhos para se ter sucesso na plataforma mais usadas para se consumir conteúdo no mundo,.

Rafael Ramos - um dos diretores artísticos mais conceituados dos últimos anos com trabalhos com Melim, Elza Soares, Pitty e Roberta Campos, fala sobre a descoberta de novos artistas, novas formas de negócio no mercado fonográfico e projetos especiais com grandes nomes da nossa música.

"Trabalhar com música é um presente. Um diretor artístico precisa entender que a música e sua importância cultural precisam vir na frente dos números e dos negócios. Enxergar os anseios de uma geração e respeitar o gosto de quem consome música é um caminho básico para quem tem a missão de trazer ao mercado artistas que se comuniquem com esse público, entregando ao mesmo tempo conteúdo e resultados reais", destaca ele.

A Sympla é a maior plataforma de eventos do Brasil e tem o objetivo de transformar a venda de ingressos em uma experiência simples, eficiente e humana. Recentemente, lançou o Sympla Play, plataforma que hospeda cursos online e sob demanda, com foco em conteúdo real e qualificado.

Com tecnologia em seu DNA, a empresa busca atender produtores e público com soluções dinâmicas e confiáveis em todos os segmentos em que atua. Fundada em 2012, a empresa está em mais de 3.000 cidades do país, possibilitando o acesso a uma ampla variedade de eventos, cursos, palestras e workshops, tanto presenciais como online.

