Mercado encomenda 500 novos ônibus VW e montadora revela primeiro protótipo de chassi elétrico

Veículos vendidos vão entrar em operação nos próximos meses em todo o Brasil

Economia de até 5% em combustível, com mais conforto, segurança e tecnologia são diferenciais

Novidades fazem parte do conhecimento acumulado em 30 anos da família Volksbus

Volkswagen Caminhões e Ônibus mostra primeiro protótipo com tecnologia 100% elétrica

SÃO PAULO, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Recém-lançados no Brasil, os novos ônibus Volkswagen já somam vendas de mais de 500 chassis para clientes em busca de suas vantagens operacionais, como a economia de combustível de até 5%, e também o conforto superior para motorista e passageiros. Em resposta à essa demanda do mercado, a montadora já amplia seu novo portfólio: acaba de apresentar o Volksbus 8.180 e também promete sucessor para modelos como o Volksbus 22.280, previsto para lançamento ainda em 2023. Ao todo, já são mais de 50 variantes disponíveis para aquisição.

E não é só à demanda atual que a Volkswagen Caminhões e Ônibus está atenta. A montadora acaba de iniciar testes com seu primeiro protótipo de ônibus 100% elétrico, em linha com as tendências que despontam no cenário automotivo para o transporte de passageiros. O modelo tem como base a experiência da empresa com a eletromobilidade, como pioneira no desenvolvimento e produção em larga escala de veículos destinados a transporte de cargas na América Latina.

Essa etapa preliminar envolve rodagens no campo de provas de seu centro mundial de pesquisas em Resende, no interior do Rio de Janeiro, além da circulação em cidades próximas. Sua vocação é urbana e a viagem inaugural com passageiros teve como itinerário rotas dentro da própria fábrica.

Já para o mercado externo, a VWCO dá a largada na exportação de seus primeiros chassis com a tecnologia Euro 6 (ou Proconve P8 na legislação nacional) a partir do Brasil. O destino final é a Colômbia, que já opera com esse patamar de exigência para níveis de emissões.

"São 30 anos desde a criação de nossa linha de ônibus Volksbus e acumulamos quilometragem suficiente para entender e até mesmo antecipar as necessidades do mercado. O resultado reverte em vendas: estamos crescendo acima do mercado e já lançamos mais modelos de chassis para os clientes que busquem um micro-ônibus VW. Tudo isso ao mesmo tempo em que iniciamos exportações do portfólio mais avançado da marca e testes com nosso primeiro protótipo 100% elétrico", avalia Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Mercado em alta

As primeiras 500 unidades dos novos ônibus Volkswagen estão previstas para serem entregues ao longo dos próximos meses para modernizar frotas de clientes ao redor de todo o Brasil. Parte dos chassis está em fase de encarroçamento e há também unidades em produção. O volume servirá para manter aquecidas as vendas de ônibus da montadora, que registra um crescimento de mais de 100% em seus no emplacamentos voltados ao transporte de passageiros no primeiro quadrimestre de 2023 com relação ao mesmo período do ano anterior, resultado acima da média do mercado (cerca de 70%).

Portfólio entrega vantagens operacionais

Para acompanhar esse crescente nas vendas de ônibus, a família Volksbus está em expansão. Agora são oito novos modelos, que se desdobram em mais de 50 variações para contemplar diferentes aplicações, com configurações especiais para operação em terrenos rurais ou para garantir maior conforto com suspensão pneumática, por exemplo, além do entre-eixo adaptado à necessidade de transporte do cliente.

O mais novo integrante é o Volksbus 8.180, que completa a oferta da melhor linha de ônibus Volkswagen de todos os tempos, lançada com o conhecimento acumulado em seus 30 anos de mercado. Economia de combustível de até 5%, conforto superior, segurança ativa e maior tecnologia são os principais diferenciais que garantem esse título à nova família Volksbus. Tudo isso se traduz em mais produtividade e custo operacional mais eficiente.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2083496/MG_0152.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus