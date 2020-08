Mercedes-Benz y CATL, en calidad de importante proveedor, se asocian para alcanzar el liderazgo en la tecnología para las baterías del futuro

Mercedes-Benz y CATL anunciaron hoy una asociación mejorada en el campo de tecnología para baterías.

El sedán de lujo eléctrico Mercedes-Benz EQS se lanzará el próximo año con una autonomía determinada por el procedimiento WLTP de más de 700 km, equipado con módulos de celda de CATL.

Mercedes-Benz y CATL darán un impulso conjunto a la industrialización de las baterías de ion de litio en Alemania.

NINGDE, China, 5 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Mercedes-Benz y Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)<300750.SZ> han entrado en una nueva etapa de su asociación estratégica y crearán tecnología para baterías de vanguardia con el fin de apoyar la electrificación a gran escala del portafolio de modelos de Mercedes-Benz. El fabricante de vehículos de lujo con sede en Stuttgart está acelerando su estrategia de "Electric First" (eléctrico primero) con celdas, módulos y sistemas de baterías avanzados y fabricados con neutralidad en CO 2 suministrados por CATL, una empresa tecnológica líder en baterías de ion de litio. El acuerdo abarca toda la gama de tecnologías para baterías, desde celdas en los módulos para los vehículos para pasajeros de Mercedes-Benz Cars hasta sistemas completos de batería para las furgonetas de Mercedes-Benz Vans, en configuraciones tecnológicas prometedoras e innovadoras. Esto también incluye el diseño celda-a-paquete (cell-to-pack, CTP) de CATL, el cual elimina los módulos convencionales e integra las celdas directamente en la batería.