Mercell setter en ny standard innen offentlige anskaffelser med oppgradert og innovativ anbudsplattform

OSLO, Norge , 2. september 2024 /PRNewswire/ -- Mercell er stolte av å lansere sin oppgraderte og innovative Mercell Tendering-plattform, som er utviklet for å gjøre innkjøpsprosessen enklere for både små og store offentlige innkjøpere over hele Europa. Med den oppgraderte Mercell Tendering-plattformen får brukerne tilgang til automatiserte arbeidsflyter, et omfattende nettverk av leverandører, og full overholdelse av både europeiske og nasjonale regler – alt samlet i en intuitiv og brukervennlig løsning.

Terje Wibe - CEO Mercell

"Vi i Mercell forstår at offentlig sektor har som hovedmål å levere tjenester og produkter av høyeste kvalitet til innbyggerne, og sikre at de er fornøyde. For å nå dette målet må innkjøpsavdelingene jobbe presist og effektivt. Derfor er vi svært glade for å kunne tilby vår oppgraderte og innovative anbudsplattform, som er spesielt utviklet for å forenkle og automatisere hele anbudsprosessen. Dette gjør det enklere enn noen gang for innkjøpsteamene å nå sine mål," sier Terje Wibe, administrerende direktør i Mercell.

Transformerer anbudsprosessen

Mercell er den klart foretrukne anbudsplattformen (KGV`et) for offentlige innkjøpere. Med sin oppgraderte og innovative plattform kan de nå tilby offentlige innkjøpere en skalerbar plattform som sikrer effektive og regelverkssikre anbudsprosesser. Ved å samle alle anbudsprosessene i én arbeidsflyt, reduserer plattformen manuelle oppgaver, minimerer feil og sikrer enhetlig databehandling på tvers av hele organisasjonen.

Plattformen forbedrer også dataintegrasjonen, noe som gir innkjøpere mulighet til å håndtere data mer effektivt og hente verdifulle innsikter fra anbuds-, kontrakts- og fakturadata gjennom avanserte analyseverktøy. De smarte analysefunksjonene bidrar til å øke konkurransen og forbedre effektiviteten i innkjøpsprosessen.

"Vi er stolte av å levere en modulbasert plattform som oppfyller strenge krav til samsvar og sikkerhet, samtidig som den integreres sømløst med eksisterende systemer. Denne investeringen viser vårt engasjement for å hjelpe offentlige innkjøpere med å oppnå raskere verdiskaping og fremme rettferdig konkurranse og åpenhet," sier Terje Wibe, administrerende direktør i Mercell.

Om Mercell

Mercell er Europas ledende leverandør av teknologi for offentlige anbud og tilbud, med fokus på å styrke samarbeidet mellom offentlige innkjøpere og leverandører. Våre plattformløsninger effektiviserer hele prosessen med offentlige anskaffelser og legger til rette for økt effektivitet og samarbeid gjennom hele anbudsprosessen. Mercell tilbyr offentlige innkjøpere en samlet anbudsplattform som sikrer regelverkssikre og effektive anskaffelser uansett behov. I tillegg hjelper vi leverandører med å oppdage og få tilgang til det offentlige markedet, slik at de får bedre innsikt og større muligheter til å vinne attraktive kontrakter.

