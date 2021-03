Merck accélère ses plans d'expansion en Europe pour les produits à usage unique essentiels à la fabrication de vaccins et aux thérapies vitales

« La pandémie a confronté le monde à des défis inconcevables. Les efforts de Merck en matière de science et de technologie ont donné lieu à des contributions importantes depuis les débuts de la Covid-19. Notre nouvelle unité de production européenne permettra d'augmenter la capacité d'assemblages à usage unique, dont le besoin est urgent, aux fabricants de vaccins et de produits thérapeutiques du monde entier. L'annonce faite aujourd'hui de notre expansion en Europe témoigne de l'engagement mondial de Merck pendant et après cette pandémie », a déclaré Belén Garijo, vice-présidente du conseil d'administration et directrice générale adjointe de Merck.

L'investissement à Molsheim créera plus de 350 nouveaux emplois au total, ainsi que 1 700 mètres carrés de salles blanches ISO7 ou ISO5, en utilisant la conception modulaire des bâtiments et l'infrastructure existante pour permettre des expansions futures sans aucune perturbation. La nouvelle unité produira des assemblages Mobius® à usage unique, une offre clé qui fait partie du programme Mobius® MyWay de Merck. Il est prévu qu'elle soit opérationnelle d'ici la fin de l'année 2021.

Avec plus de 1 700 employés de 32 nationalités différentes et une production de plus de 10 000 produits, le site de Molsheim est le troisième site mondial de Merck. Elle approvisionne le marché mondial, exportant plus de 85 % de sa production. Elle accueille trois unités de production dédiées à la fabrication et à l'assemblage de produits et de solutions pour les processus de fabrication pharmaceutique et de produits de solutions appliquées pour l'analyse en milieu clinique et industriel et les systèmes de purification de l'eau.

« Ces dernières années, de nombreux fabricants biopharmaceutiques se sont tournés vers les technologies à usage unique pour leur flexibilité, leur économie, leur rapidité et la réduction des risques, ce qui a entraîné une croissance à deux chiffres du marché pour ce segment. La pandémie de coronavirus a accéléré cette tendance, la plupart des programmes utilisant des modèles de production à usage unique », a déclaré Chris Ross, chef de secteur par intérim, Life Science, chez Merck. « Notre site de Molsheim est depuis de nombreuses années un centre d'excellence mondial pour les activités de BioMonitoring et de purification de l'eau. Avec cette nouvelle unité de production à usage unique, nous allons ajouter des capacités essentielles pour répondre aux besoins de nos clients, tout en créant de nouveaux emplois pour notre communauté. »

Récemment, Merck a annoncé des projets d'expansion dans son secteur Life Science à Darmstadt (Allemagne), Cork (Irlande), Buchs (Suisse), Carlsbad (Californie), Madison (Wisconsin), Jaffrey (New Hampshire) et Danvers (Massachusetts). Sur ce dernier site, Merck travaille actuellement à doubler la capacité de production locale de produits à usage unique d'ici fin 2021. Ces extensions s'inscrivent dans le cadre d'un programme pluriannuel ambitieux visant à accroître la capacité et les compétences industrielles du secteur des sciences de la vie de Merck afin de répondre à la demande mondiale croissante de médicaments vitaux et de contribuer de manière significative à la santé publique.

Merck, une société scientifique et technologique de premier plan, est présente dans les secteurs des soins de santé, des sciences de la vie et de l'électronique. Environ 58 000 employés travaillent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en inventant des modes de vie plus joyeux et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition de gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l'intelligence des appareils, l'entreprise est partout. En 2020, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice reste l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck opèrent sous le nom d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d'EMD Electronics.

