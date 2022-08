Merck devient l'un des premiers CDMO à proposer une offre complète de vecteurs viraux avec le lancement de la plateforme de production de virus adéno-associés VirusExpress® 293

Réduit le temps de développement des procédés d'environ 40 %

Permet aux entreprises biopharmaceutiques d'accélérer la fabrication clinique

S'ajoute à la plateforme de production de lentivirus VirusExpress®, la meilleure de sa catégorie

DARMSTADT, Allemagne, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Merck, une société de pointe dans le domaine des sciences et de la technologie,a lancé la la plateforme de production de virus adéno-associés (AAV) VirusExpress® 293 , ce qui en fait l'un des premiers CDMO et développeurs de technologies à proposer une offre complète de fabrication de vecteurs viraux comprenant l'AAV, le lentivirus, le CDMO, le CTO et le développement de procédés. Cette nouvelle plateforme permet aux entreprises biopharmaceutiques d'accélérer la fabrication clinique tout en réduisant les délais et les coûts de développement des procédés.

Merck scientists operating a 200 L Mobius® Single-Use Bioreactor using the VirusExpress® 293 Adeno-Associated Virus Production Platform at the company's facility in Carlsbad, California.

« Les thérapies cellulaires et géniques offrent la possibilité de développer des traitements curatifs et peuvent être commercialisées en deux fois moins de temps que les thérapies traditionnelles », a déclaré Dirk Lange, responsable des services des sciences de la vie, secteur des sciences de la vie chez Merck. « En augmentant les rendements des doses et en réduisant considérablement le temps de développement des procédés, notre plateforme de production d'AAV VirusExpress® 293 permettra d'accélérer la fabrication de ces thérapies et, au final, de fournir plus rapidement aux patients les traitements qui leur sauveront la vie. »

La nouvelle plateforme est une extension de l'offre VirusExpress® de la société, qui peut réduire le délai de développement des procédés jusqu'à 40 %, selon l'expérience de Merck en tant que CDMO. La plateforme de production de lentivirus VirusExpress® de l'entreprise a permis aux clients d'accélérer la fabrication clinique, d'obtenir un titre cinq fois supérieur à celui du principal concurrent et de transformer un procédé existant en une solution modélisée.

Les plateformes VirusExpress® de Merck offrent un flux de travail en amont simplifié pour la production d'AAV et de lentivirus, facilitant ainsi la gestion, l'ajustement et le développement des procédés. En plus d'accélérer le développement de procédés, le format de culture en suspension permet d'obtenir des rendements de lots plus importants pour permettre l'administration d'un plus grand nombre de doses aux patients. De plus, la culture en suspension se prête à des procédés de fabrication solides et évolutifs, tout en étant moins exigeante en main-d'œuvre. Les milieux de culture cellulaire chimiquement définis éliminent les problèmes de sécurité, de réglementation et de chaîne d'approvisionnement liés aux matériaux d'origine animale et humaine. Des licences flexibles permettent aux entreprises de fabriquer des vecteurs en utilisant les capacités et l'expertise de Merck en matière de fabrication sous contrat, grâce à l'accès aux modèles en amont et en aval, ou en ayant recours au développement interne ou à un tiers.

Le secteur des sciences de la vie de Merck est un CDMO de premier plan qui intervient dans ce domaine depuis le début des essais cliniques de thérapie génique dans les années 1990. En octobre 2021, l'entreprise a ouvert sa deuxième usine à Carlsbad, en Californie, faisant plus que doubler sa capacité de production existante pour soutenir la fabrication commerciale à grande échelle.

