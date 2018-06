Merck est à la pointe de la réflexion sur l'éthique de la correction de séquence génomique

DARMSTADT, Allemagne, 12 juin 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Merck, une société dominante dans les sciences et la technologie et leader dans le domaine de la correction de séquence génomique, a annoncé que la revue The American Journal of Bioethics avait accepté qu'une nouvelle publication sur les questions d'éthique liées à la correction de séquence génomique paraisse dans son numéro de juillet. Un résumé a été publié sur le blog de l'American Journal of Bioethics.

« La publication de ce travail montre bien que Merck est un véritable innovateur dans l'éthique », explique Udit Batra, membre du conseil exécutif de Merck, et PDG pour les sciences de la vie. « Merck a institué un groupe consultatif de la bioéthique — un groupe diversifié qui rassemble des experts mondiaux de la biomédecine — dans le but d'orienter la recherche en rapport avec ses activités, y compris la recherche concernant ou faisant intervenir la correction de séquence génomique. Nous prenons ce travail très au sérieux. »

Coécrit par des collègues du groupe consultatif de la bioéthique de la société et des collègues des branches « sciences de la vie » et « soins de santé » de Merck et de son département des affaires générales, la publication examine les questions critiques dans le domaine de l'éthique liées aux processus pratiques de la découverte, du développement, de la fabrication, de la vente et de la distribution de produits faisant appel à la technologie de correction de séquence génomique comme les courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées (CRISPR).

« Notre publication intègre les responsabilités critiques de fournisseurs tels que Merck », ajoute le docteur Jochen Taupitz, un expert renommé dans le domaine de l'éthique et professeur à l'Université de Mannheim, et coauteur de la publication. Taupitz est également membre du groupe consultatif de la bioéthique de Merck.

« En tant qu'entreprise à la pointe de l'innovation dans le domaine de la correction de séquence génomique, Merck reconnaît qu'il est nécessaire de développer et de mettre en œuvre la bioéthique fondée sur la science », explique Steven Hildemann, directeur médical à l'international de la branche « soins de santé » de Merck, et auteur principal de la publication. « Cette publication décrit notre approche inédite pour s'assurer que nos produits de correction de séquence génomique soient élaborés et distribués conformément aux normes les plus rigoureuses de la bioéthique en mutation rapide. »

Le groupe consultatif de la bioéthique de Merck a défini une position opérationnelle claire qui prend en compte les questions scientifiques et sociétales afin d'éclairer des approches thérapeutiques prometteuses destinées à la recherche et aux applications.

Méthode populaire de correction de séquence génomique, les CRISPR tiennent lieu de ciseaux génétiques qui peuvent être utilisés pour supprimer ou remplacer un gène existant, activer ou désactiver un gène ou insérer un nouveau gène avec une précision inégalée. La publication fait fond sur l'expérience de la branche « sciences de la vie » de l'entreprise dans l'élaboration et la vente de la technologie de correction de séquence génomique CRISPR au cours des 13 dernières années.

La branche « sciences de la vie » de Merck a obtenu des brevets en Australie, au Canada, en Chine, en Europe, en Israël, à Singapour et en Corée du Sud couvrant la technologie fondatrice CRISPR. Ses brevets CRISPR concernent l'intégration chromosomique, ou la découpe de la séquence de cellules eucaryotes et l'insertion d'une séquence d'ADN exogène synthétique pour obtenir la modification génétique souhaitée. Les scientifiques peuvent remplacer une mutation liée à une maladie par une séquence bénéfique ou fonctionnelle — ce qui est important pour créer des modèles de maladie et permettre de nouvelles solutions de thérapie génétique.

Merck a apporté une importante contribution dans le domaine de la correction de séquence génomique. Elle a été la première entreprise au monde à proposer des biomolécules sur mesure pour la correction de séquence génomique (introns de groupe II guidés par ADN TargeTron™ et nucléases type doigt de zinc CompoZr™), favorisant l'adoption de ces techniques par les chercheurs partout dans le monde. Merck a également été la première entreprise à fabriquer des bibliothèques CRISPR par gammes couvrant l'ensemble du génome humain, accélérant ainsi les remèdes en permettant aux scientifiques d'explorer davantage de questions concernant les causes profondes des maladies.

Pour consulter en ligne un aperçu de la publication consacrée à la bioéthique de la correction de séquence génomique parue dans l'American Journal of Bioethics, rendez-vous sur :

http://www.bioethics.net/2018/05/ethical-considerations-in-the-manufacture-sale-and-distribution-of-genome-editing-technologies/

Pour plus d'informations sur les travaux de Merck dans le domaine de la correction de séquence génomique, rendez-vous sur https://www.merckgroup.com/en/stories/350-anniversary-its-all-in-the-genes.html et

http://ar.merckgroup.com/2017/magazine/new-ways-of-identifying-disease.

À propos de Merck

Merck est une société dominante des sciences et des technologies dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux haute performance. Près de 53 000 employés travaillent à faire évoluer plus loin les technologies qui améliorent et prolongent la vie, qu'il s'agisse de thérapies biopharmaceutiques destinées à traiter le cancer ou la sclérose en plaques, de systèmes de pointe dans la recherche et la production scientifiques, ou encore des cristaux liquides pour téléphones intelligents et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé 15,3 milliards d'euros de ventes dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société de produits pharmaceutiques et chimiques au monde. La famille fondatrice demeure à ce jour l'actionnaire majoritaire du groupe coté en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque 'Merck'. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où la société opère sous les noms d'EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

