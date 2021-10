Merck impulsiona nova inovação e agrega recursos para promover as terapias de conjugados anticorpo-fármaco (CAF) de última geração

"Os CAFs tiveram um crescimento notável, com o número de CAFs aprovados comercialmente triplicado nos últimos três anos", disse Andrew Bulpin, diretor de soluções de processo de Ciências da Vida da Merck. "Somos pioneiros nesse espaço, e estamos envolvidos em 50% dos CAFs aprovados comercialmente atualmente no mercado. Esta inovação e recursos adicionais recentes ajudam a trazer novos tratamentos para pacientes com câncer em todo o mundo e reforçam nosso compromisso de moldar o futuro dessas novas modalidades."

Com o lançamento de sua tecnologia ChetoSensar™, a Merck é uma das pioneiras que trabalham para abordar a hidrofobicidade de CAFs, em conjunto com seus serviços de CDMO. Muitos candidatos a CAF apresentam solubilidade aquosa insatisfatória e a Merck estima que mais de 20% das interrupções clínicas do uso de CAFs são causadas por esta questão. A nova tecnologia ChetoSensar™ da empresa aprimora a solubilidade de CAF, portanto, dando esperança aos CAFs que foram terminados anteriormente.

As cargas úteis comumente usadas para CAFs são moléculas altamente complexas que passam por muitas etapas para serem sintetizadas. Com base nos cálculos da Merck, sua nova plataforma DOLCORE™ reduz significativamente o tempo de desenvolvimento e de fabricação necessários, aumentando a velocidade de lançamento no mercado de uma nova carga de CAF à base de dolostatina em até um ano.

Além disso, a empresa aumentará as capacitações de CAF de sua unidade de fabricação clínica em St. Louis, Missouri, nos EUA, em Dezembro. Esta instalação proporcionará maior presença para permitir a produção em larga escala, incluindo a purificação cromatográfica para o fornecimento clínico de fase inicial. Isso segue o anúncio do ano passado de uma expansão de 59 milhões de euros da unidade da Merck perto de Madison, Wisconsin, EUA, que dobrará sua capacidade de laboratório HFATHER kilo e permitirá que a empresa agilize a fabricação de HPAPIs, linker/payloads de CAF e as APIs complexas.

Essa inovação e capacidade adicional suportam a ambição da empresa de acelerar o crescimento por meio de investimentos nas "Três Grandes", incluindo a unidade de negócios Soluções de Processo dentro do setor de negócios Ciências da Vida como um impulsionador principal.

Com 15 anos de experiência no desenvolvimento e fabricação de CAFs, a Merck oferece serviços CDMO exclusivos simplificados com um único provedor altamente experiente. A empresa aproveita sua rede global e sua profunda experiência para personalizar a jornada única de cada molécula, ao mesmo tempo em que cria as parcerias dinâmicas com os clientes que os fabricantes de medicamentos precisam para ajudar a atingir seus marcos críticos. A Merck integra o desenvolvimento e a fabricação por contrato com a oferta de produtos mais ampla do setor em várias modalidades. Os clientes também podem integrar perfeitamente os serviços de BioReliance ® do portfólio líder de testes de bioreliance da empresa.

A Merck também anunciou recentemente projetos em Darmstadt, Alemanha; Cork, Irlanda; Buchs, Suíça; Carlsbad, Califórnia, EUA; Madison, Wisconsin, EUA; Jaffrey, New Hampshire, EUA; e Danvers, Massachusetts, EUA. Essas expansões fazem parte de um programa ambicioso plurianual para aumentar a capacidade industrial e os recurso do setor de negócios de Ciências da Vida para suportar a crescente demanda global por medicamentos que salvam vidas e realizar contribuições significativas à saúde pública.

