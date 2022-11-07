Merck KGaA и p-Chip Corporation повышают надежность межмашинного взаимодействия

- Merck KGaA из Дармштадта (Германия) и p-Chip Corporation сотрудничают в целях повышения доверия и прозрачности в промышленных производственно-сбытовых цепочках, основанных на межмашинном взаимодействии

ЧИКАГО, 7 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Merck KGaA из Дармштадта (Германия), одна из ведущих научно-технических компаний, и компания p-Chip Corporation, совершившая революцию в отслеживании физической продукции и материалов с помощью своей передовой технологии микроприемопередатчиков, сегодня объявили о заключении соглашения по совместной разработке и внедрению нового решения, которое обеспечит беспрецедентные уровни цифрового доверия в промышленных производственно-сбытовых цепочках, основанных на межмашинном взаимодействии (M2M).

«Процессы и технологии, движущие разработку продуктов, развиваются быстрыми темпами, — заявил Билл Эйбон (Bill Eibon), технический директор компании p-Chip Corporation. — Однако методы мониторинга этих процессов должны не уступать технологиям производства. Это соглашение будет способствовать повышению прозрачности, отслеживаемости и обеспечения качества до такого уровня, который не только является революционным, но и абсолютно необходим для реализации реалий современных промышленных производственно-сбытовых цепочек».

Блокчейн-решение Merck KGaA представляет собой запатентованную технологию, обеспечивающую возможность привязки цифровых данных к реальным объектам за счет использования криптоякорей для создания криптообъектов, то есть их цифровых близнецов. Технология микроприемопередатчиков p-Chip используется для создания цифровых двойников, обеспечивающих работу платформы Merck KGaA. Это расширит возможности применения цифровых двойников в таких сферах как цифровая отслеживаемость, сотрудничество между людьми и машинами и сложные процессы автоматизации с использованием смарт-контрактов.

Соглашение о совместной разработке направлено на повышение прозрачности M2M и расширение взаимодействия между тысячами компаний и поставщиков.

Информация о компании p-Chip Corporation

С 2017 года компания p-Chip Corporation коренным образом меняет методы отслеживания физических продуктов и материалов с помощью своей передовой технологии микроприемопередатчиков. Высокопрочный, размером с кристаллик соли, их криптоякорь p-Chip функционирует как цифровой двойник физических предметов, обеспечивая принципиально новую прозрачность и безопасность по эластичным расценкам. От фармацевтики до электроники, от автомобильных компонентов до сельскохозяйственных ингредиентов, компании по всему миру полагаются на запатентованные микроприемопередатчики p-Chip для бизнес-аналитики, защиты брендов и качества продукции, а также повышения доходности. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.p-chip.com.

Информация о компании Merck KGaA из Дармштадта (Германия)

Компания Merck KGaA из Дармштадта (Германия), являющаяся одним из ведущих научно-технических предприятий, осуществляет свою деятельность в сферах здравоохранения, медико-биологических наук и электроники. Более 60 000 сотрудников работают над тем, чтобы каждый день улучшать жизни миллионов людей, привнося в них радость и стабильность. Компания занимается разнообразными направлениями, от предоставления продуктов и услуг, ускоряющих разработку и производство лекарственных средств, до поиска уникальных способов лечения наиболее сложных заболеваний и разработки интеллектуальных устройств. В 2021 году объем продаж компании Merck в 66 странах составил 19,7 млрд евро.

Компания владеет глобальными правами на имя и бренд Merck. Единственным исключением являются Соединенные Штаты и Канада, где действуют дочерние компании Merck KGaA — MilliporeSigma в области медико-биологических наук, EMD Serono в сфере здравоохранения и EMD Electronics в области электроники. С момента основания в 1668 году научные исследования и ответственное предпринимательство являются ключом к научно-техническим успехам компании Merck. Основавшая ее семья по сей день остается мажоритарным владельцем этой акционерной компании.

Контактная информация:

Либби Кортез (Libby Cortez)

[email protected]

SOURCE p-Chip Corporation