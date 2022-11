Merck KGaA i p-Chip Corporation nawiązują współpracę w celu zwiększenia zaufania i przejrzystości w przemysłowych łańcuchach wartości opartych na modelu machine-to-machine

CHICAGO, 3 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy) - czołowa spółka naukowo-technologiczna oraz p-Chip Corporation - spółka, która rewolucjonizuje śledzenie produktów materialnych i materiałów dzięki swojej przełomowej technologii mikrotransponderów, ogłosiły dzisiaj zawarcie porozumienia w zakresie wspólnego opracowania i wdrożenia nowego rozwiązania, które zapewnia nieosiągalne dotąd poziomy zaufania cyfrowego w przemysłowych łańcuchach wartości opartych na modelu machine-to-machine (M2M).

„Procesy i technologie, które napędzają rozwój produktów ewoluują w szybkim tempie – powiedział Bill Eibon, dyrektor ds. technicznych p-Chip Corporation. - Jednak za technologią produkcji muszą nadążać metody monitorowania tych procesów. Zawarte porozumienie poprawi widoczność, zdolność śledzenia i zapewnienie jakości do poziomu, który jest nie tyle rewolucyjny, co wręcz niezbędny w świecie, gdzie nowoczesne przemysłowe łańcuchy wartości są zależne od maszyn".

Rozwiązanie oparte na technologii blockchain opracowane przez Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy) jest opatentowaną technologią, która pozwala na swoiste zakotwiczenie cyfrowych danych w rzeczywistych przedmiotach dzięki zastosowaniu „kotwic kryptograficznych" (ang. „crypto anchors"), do tworzenia obiektów kryptograficznych, co skutkuje powstaniem kopii cyfrowych. Technologia mikrotransponderów firmy p-Chip jest wykorzystywana do tworzenia kopii cyfrowych przez Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy) przy realizacji takich funkcji, jak zdolność śledzenia cyfrowego, współpraca człowiek-maszyna i złożona automatyzacja procesów poprzez inteligentne kontrakty.

Porozumienie skupia się na zwiększaniu widoczności procesów M2M i komunikacji pomiędzy tysiącami przedsiębiorstw i dostawców.

p-Chip Corporation

Od 2017 r. p-Chip Corporation rewolucjonizuje śledzenie produktów materialnych i materiałów dzięki swojej przełomowej technologii mikrotransponderów. Wysoce wytrzymałe i małe jak ziarnko soli, funkcje p-Chip crypto anchor działają jak cyfrowa kopia przedmiotów materialnych, zapewniając przełomową widoczność i bezpieczeństwo, przy skalowalnej cenie. Od farmaceutyków po elektronikę, od części samochodowych po składniki rolnicze, firmy z całego świata polegają na opatentowanych mikrotransponderach p-Chip, które pozwalają im prowadzić analizy biznesowe, chronić swoją markę i integralność produktów oraz zwiększać przychody. Więcej na stronie internetowej www.p-chip.com .

Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy)

Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy) to czołowa spółka naukowo-technologiczna prowadząca działalność w dziedzinie nauk przyrodniczych, opieki zdrowotnej i elektroniki. Ponad 60 tys. jej pracowników dąży do tego, by codziennie zmieniać na lepsze życie milionów ludzi poprzez poszukiwanie rozwiązań, które dają radość i sprzyjają realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Od dostarczania produktów i usług, które przyspieszają opracowywanie i produkcję leków, poprzez odkrywanie wyjątkowych sposobów leczenia najtrudniejszych chorób, aż po podnoszenie inteligencji urządzeń – spółka działa na wszelkich możliwych polach. W 2021 r. spółka Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy) uzyskała sprzedaż w wysokości 19,7 mld EUR w 66 krajach.

Spółka posiada globalne prawa do nazwy i znaku handlowego „Merck". Jedynym wyjątkiem są Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie sektory biznesowe Merck KGaA (Darmstad, Niemcy) prowadzą działalność pod nazwą MilliporeSigma w dziedzinie nauk przyrodniczych, EMD Serono w dziedzinie opieki zdrowotnej i EMD Electronics w dziedzinie elektroniki. Od założenia w roku 1668, badania naukowe i odpowiedzialna przedsiębiorczość stanowią klucz do postępów technologicznych i naukowych firmy. Rodzina, która założyła firmę, pozostaje większościowym akcjonariuszem obecnej dziś na giełdzie spółki.

KONTAKT:

libby cortez

e-mail: [email protected]

SOURCE p-Chip Corporation