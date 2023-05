Merck lança Contrave®, primeiro medicamento para obesidade que combina naltrexona e bupropiona em um só comprimido no Brasil

Pacientes com obesidade e que fizeram tratamento com Contrave ® perderam aproximadamente 3 vezes mais peso do que aqueles que fizeram dieta e exercício isolados 1

SÃO PAULO, 18 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, lança no Brasil Contrave® (cloridrato de bupropiona 90 mg + cloridrato de naltrexona 8 mg), medicamento oral aprovado para o tratamento de adultos com obesidade ou sobrepeso, que apresentem ao menos uma comorbidade, como hipertensão, diabetes tipo 2 ou dislipidemia (colesterol alto).

"Hoje, felizmente, temos mais recursos e opções terapêuticas para o tratamento do sobrepeso e da obesidade no Brasil e podemos oferecer um tratamento individualizado para os pacientes, considerando como cada um se relaciona com a comida. Contrave® possui um mecanismo de ação que é capaz de agir tanto na fome fisiológica quanto na fome emocional, ou seja, naqueles que comem como resposta às emoções. Por isso, é fundamental acompanhamento médico para entendermos as causas individuais do sobrepeso e obesidade, para propormos o tratamento mais adequado, que trará mais chance de sucesso", explica Dr. Fabio Trujilho, Vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade (ABESO) e Diretor do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

O novo tratamento traz a combinação inédita no Brasil de bupropiona e naltrexona em um único comprimido. As terapias agem no hipotálamo e no sistema de recompensa mesolímbico, atuando simultaneamente no controle da fome fisiológica e da fome emocional, quando um indivíduo come como forma de recompensa ou para lidar com suas emoções.3,4,5 Em estudos, pacientes com obesidade e que fizeram tratamento com Contrave® perderam aproximadamente 3 vezes mais peso do que aqueles que fizeram dieta e exercício isolados.1

Além disso, o mecanismo de ação do novo tratamento também é capaz de atuar na redução do número de episódios de "craving por comida", um desejo incontrolável de comer um tipo de alimento específico, na busca por um prazer imediato. O craving (ou fissura) está diretamente relacionado aos níveis de dopamina e endorfina no cérebro.1

"Segundo a OMS, estima-se que 56% dos brasileiros adultos, aproximadamente 90 milhões de pessoas, estejam acima do peso ou com obesidade. Neste cenário, a chegada de Contrave® no Brasil torna-se muito relevante, pois trata-se da primeira terapia que vai atuar de modo sinérgico em diferentes fatores que ocasionam ou agravam a obesidade", afirma Arnaud Coelho, Presidente da Merck no Brasil.

Contrave® já foi lançado em 34 países europeus*, nos EUA e em outros países da América Latina como Chile, Peru, Colômbia e Equador.

Sobre Contrave®

Contrave® é uma terapia composta por dois componentes ativos: naltrexona, um antagonista opioide, e bupropiona, um inibidor da recaptação neuronal de dopamina e norepinefrina. Estudos demostram que a naltrexona e a bupropiona têm efeito sinérgico em duas áreas distintas do cérebro envolvidas na regulação da ingestão de alimentos: o hipotálamo (centro regulador do apetite) e o circuito mesolímbico (sistema de recompensa). Pacientes que completaram 56 semanas de tratamento com Contrave® associado a mudança intensiva no estilo de vida em estudo clínico perderam em média 11,5% do peso corporal.

Sobre a obesidade

Considerada uma doença crônica pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a obesidade é definida como a presença de gordura corporal em quantidade que representa riscos à saúde do paciente, seja ele criança, adulto ou idoso[6]. O excesso de gordura no corpo pode desencadear ou agravar doenças como diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, hipertensão, problemas no fígado, infertilidade, entre outras inúmeras comorbidades que são responsáveis por 74% dos óbitos no Brasil7.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, opera em Healthcare (Cuidados com a Saúde), Life Science (Ciências da Vida) e Electronics. Cerca de 60.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando formas de vida mais alegres e sustentáveis. Desde o avanço das tecnologias de edição de genes e a descoberta de formas únicas de tratar as doenças mais desafiadoras até a habilitação da inteligência dos dispositivos – a empresa está em toda parte. Em 2021, a Merck gerou vendas de € 19,7 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido fundamentais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. É assim que a Merck tem prosperado desde sua fundação em 1668. A família fundadora continua sendo a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores de negócios da Merck operam como EMD Serono em Cuidados com a Saúde, MilliporeSigma em Ciências da Vida e EMD Electronics. Para saber mais, acesse www.merck.com.br e siga-nos no Facebook (@grupomerckbrasil), Instagram (@merckbrasil) e LinkedIn (Merck Brasil).

