Merck lance la plateforme BioContinuum™ pour une amélioration des procédés de nouvelle génération

« La nouvelle plateforme de produits, d'applications et d'expertise adaptative de Merck permettra aux clients d'offrir de nouvelles thérapies aux patients dans le besoin, plus rapidement et de manière plus rentable qu'auparavant », a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science. « Notre approche unique et holistique du biotraitement de nouvelle génération nous permet de profiter des avantages de l'intensification des procédés tout au long du procédé, ce qui n'est pas possible en se concentrant sur un seul domaine à la fois. »

Le biotraitement continu consiste à intégrer des étapes de fabrication qui sont généralement séparées et par lots dans un même procédé connecté, permettant ainsi d'établir un flux continu par l'ajout de matière première, tout au long de la récolte, de la purification et du test du produit. Des études pilotes suggèrent que la conversion vers une telle méthode de fabrication est susceptible de réduire les coûts de fabrication de près de 50 pour cent.

« Nous faisons progresser l'industrie en améliorant l'économie des procédés sans sacrifier le titre ni la qualité du produit, tout en minimisant les déchets, la consommation d'énergie et l'utilisation de matières premières », a ajouté Batra.

Si le traitement continu est le futur de la fabrication de médicaments, les clients sont aujourd'hui confrontés à des difficultés en termes de vitesse de mise sur le marché, de flexibilité des installations ou de coût des matières. Un processus entièrement connecté et continu n'est pas nécessaire pour que les clients en profitent.

Les produits, la documentation et la vaste base de connaissances de Merck pour l'application et l'assistance technique inclus avec la plateforme BioContinuum™ continueront d'aider les clients à simplifier leurs procédés, à gagner du temps et à prévenir les risques.

L'activité sciences de la vie de Merck a également présenté son produit de filtration à flux tangentiel et à passage unique étendue Pellicon®, qui vient s'ajouter au portefeuille de purification de la plateforme BioContinuum™. L'application offre une purification intensifiée pour des procédés en aval plus productifs, rentables et à haute capacité qui permettent aux fabricants de répondre à la demande de titre plus élevé et de procédés continus d'aujourd'hui.

La plateforme BioContinuum™ Merck représente l'évolution du secteur biopharmaceutique, et l'entreprise est déterminée à soutenir ses clients et l'industrie tout au long de la transition.

