Merck obtém mais patentes da CRISPR, elevando o total para 20 mundialmente

"É encorajador ver esse importante acervo de trabalho científico reconhecido com as concessões dessas últimas patentes da CRISPR", disse o membro do Conselho Executivo da Merck e presidente-executivo da Life Science, Udit Batra. "Nossa ambição é continuar a aumentar nosso portfólio de propriedade intelectual da CRISPR, com tecnologias tais como nickases Cas9 emparelhadas, para reduzir efeitos fora do alvo, e proxy-CRISPR, que oferecem aos pesquisadores mais opções experimentais para acelerar o desenvolvimento de drogas e acesso a novas terapias".

Detalhes das últimas concessões de patente para a CRISPR da Merck:

Órgão de Patentes Europeu – concessão de patentes para:

Vetores para integração da CRISPR. Os pedidos recém-aprovados cobrem composições de vetores para dar suporte à administração e expressão da CRISPR em células eucarióticas, incluindo métodos de administração viral, amplamente usados em pesquisa do câncer (lentivírus) e aplicações terapêuticas humanas – vírus adeno-associado (AAV – adeno-associated virus ).

Tecnologia proxy-CRISPR, que viabiliza acesso para modificar regiões genômicas difíceis de atingir, expandindo as opções de projeto da CRISPR. Esse método também possibilita uma redução dos efeitos fora do alvo.



Endonuclease guiada por ácido ribonucleico (RNA) criada por engenharia e complexos proteína-RNA.



Esses dois recém-aprovados conjuntos de pedidos cobrem composições que podem ser usadas para knock-in de gene e knock-out de gene.

– concessão de patente para: Tecnologia de nickase emparelhada, para reduzir efeitos fora de alvo. Nickases emparelhadas representam um passo significativo para aumentar a segurança da edição do genoma.

Órgão de propriedade intelectual da Coreia do Sul – concessão de patente para:

Tecnologia de nickase emparelhada.

Órgão de propriedade intelectual do Reino Unido – concessão de patente para:

Tecnologia de proxy-CRISPR.

Além da Europa, Israel, Reino Unido e Coreia do Sul, a Merck tem patentes relacionadas à CRISPR nos seguintes países: EUA, Canadá, Austrália, China e Cingapura. A empresa recebeu sua primeira patente fundamental na Austrália, que cobriu a integração da CRISPR, em 2017, e a primeira patente da CRISPR nos EUA para a proxy-CRISPR, em 2019.

Antes disso, a Merck obteve patentes diferentes da CRISPR na Europa, em 2017, e na Coreia do Sul e Israel, em 2018.

Em 18 de julho de 2019, a Merck anunciou uma estrutura de licenciamento da CRISPR com o Broad Institute do MIT and Harvard, para oferecer licenças não exclusivas à propriedade intelectual da CRISPR, sob seu controle respectivo, para uso em pesquisa comercial e desenvolvimento de produto. Essa nova estrutura visa simplificar e acelerar o acesso científico à propriedade intelectual da CRISPR.

Em 19 de julho de 2019, a Merck protocolou uma petição no Escritório de Patentes e Marcas Comerciais dos EUA, requerendo um procedimento de interferência entre as patentes da CRISPR-Cas9 que a empresa pediu em 2012 e as patentes que a Universidade da Califórnia em Berkeley requereu ou lhe foram concedidas.

A Merck está na linha de frente da inovação nesse campo há 15 anos, com experiência se estendendo da descoberta à fabricação.

Como usuária e fornecedora de tecnologia de edição de genoma, a Merck apoia a pesquisa de edição de genoma com uma consideração cuidadosa de padrões éticos e jurídicos. A Merck constituiu um Painel Consultivo de Bioética externo e independente para fornecer orientação à pesquisa na qual a empresa está envolvida, incluindo pesquisa sobre edição de genoma e seu uso, e definiu uma clara posição operacional que leva em conta questões científicas e sociais, para informar métodos terapêuticos promissores para uso em pesquisa e aplicações.

Sobre a Merck

A Merck, uma das principais empresas de ciência e tecnologia, opera nas áreas de saúde, ciência da vida e materiais de alto desempenho. Cerca de 52.000 empregados trabalham para fazer uma diferença positiva nas vidas de milhões de pessoas, todos os dias, por criar maneiras mais alegres e sustentáveis de viver. De tecnologias avançadas de edição genética e descoberta de maneiras únicas de tratar as doenças mais difíceis à habilitação de inteligência de dispositivos, a Merck está em todos os lugares (Merck is everywhere). Em 2018, a Merck gerou vendas de € 14,8 bilhões, em 66 países.

Exploração científica e empreendedorismo responsável têm sido essenciais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a Merck prosperou desde sua fundação em 1668. A família fundadora mantém uma participação majoritária na empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções estão nos Estados Unidos e Canadá, onde os setores empresariais operam como EMD Serono na área de saúde, MilliporeSigma em ciência da vida e EMD Performance Materials.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/960626/Merck_CRISPR_Patents_Map_Infographic.jpg

