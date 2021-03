Merkle nomme Michel Mayor comme responsable de la pratique Salesforce pour la région EMEA

Le nouveau poste consiste à soutenir les clients qui s'associent à Salesforce pour accélérer la transformation de l'expérience client

LONDRES, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- Merkle, une société de gestion de l'expérience client (CXM) axée sur les données et basée sur la technologie, qui fait partie de Dentsu, a nommé Michel Mayor au poste de responsable de la pratique Salesforce pour Merkle EMEA et la ligne de service CXM de Dentsu.

Dans ce nouveau rôle, M. Mayor dirigera et développera la pratique Salesforce de Merkle afin d'aider les clients à obtenir la valeur maximale de leur investissement, à travers la mise en œuvre, l'intégration avec leur pile technologique existante, la gestion continue et l'accélération de leurs programmes de transformation de l'expérience client..

Dentsu est l'une des principales agences partenaires de Salesforce au niveau mondial, comprenant plus de 1 300 employés formés à Salesforce et plus de 1 800 certifications Salesforce, et fournissant des solutions de transformation de l'expérience client alignées sur toutes les fonctionnalités cloud de Salesforce. Dans la région EMEA, la pratique Salesforce de Merkle combine le meilleur des opérations de la société dans toute la région, qui comprend les pays nordiques et Merkle DACH.

Avant de rejoindre Merkle, M. Mayor occupait le poste de directeur de la technologie marketing chez Dentsu pour la région EMEA. À ce titre, il était chargé de conseiller les clients sur la manière d'optimiser les pratiques commerciales et les solutions techniques martech, et d'accélérer la préparation de dentsu en matière de martech et de CRM dans la région.

Auparavant, il a mis en place des pratiques de transformation numérique et de gestion de la relation client dans les agences de Dentsu Blue Infinity et Isobar Switzerland. Auparavant, il a passé huit ans chez DuPont dans des rôles de responsable de la gestion de la relation client et de Salesforce, amplifiant les avantages réciproques des expériences B2B et B2C.

Brady Flaherty, SVP, responsable mondial de la pratique Salesforce chez dentsu International, a déclaré : « Les antécédents de Michel et son expertise dans le domaine de l'écosystème Salesforce continueront à favoriser la transformation numérique grâce aux plateformes Salesforce, ce qui fait de lui un excellent candidat pour diriger notre pratique EMEA. Salesforce est au cœur de la stratégie de nombreuses entreprises, et la direction de Michel apportera une valeur ajoutée supplémentaire aux clients existants et aux clients potentiels. Avec son parcours impressionnant, je ne doute pas que les clients, les partenaires et les collègues de Michel connaîtront ensemble un grand succès. »

Margaret Wagner, présidente de Merkle EMEA et de la ligne de service CXM de dentsu, EMEA, a commenté l'événement : « Salesforce est un partenaire clé dans la mise en place de programmes de transformation de l'expérience client pour les clients. L'expertise et l'expérience de Michel dans la mise en place de pratiques Salesforce de premier plan soutiendront la croissance des clients et permettront d'obtenir des résultats commerciaux ».

Michel Mayor, a ajouté : « C'est un moment incroyablement excitant que de diriger la pratique Salesforce de Merkle dans la région EMEA, qui compte maintenant 500 consultants dans une seule équipe régionale. Nous sommes particulièrement bien placés pour aider les clients à tirer le meilleur parti des capacités de Salesforce dans le cloud, à travers le marketing, le commerce et Core Cloud, tant pour les marques B2C connues que pour les leaders B2B ».

Salesforce et autres sont parmi les marques de commerce de http://salesforce.com, inc.

À propos de Merkle

Merkle est un leader mondial de la gestion de l'expérience client (CXM), axé sur les données et la technologie, spécialisé dans la fourniture d'expériences client uniques et personnalisées sur toutes les plateformes et tous les appareils. Depuis plus de 30 ans, des entreprises du classement Fortune 1000 et des organisations à but non lucratif de premier plan s'associent à Merkle pour maximiser la valeur de leurs portefeuilles clients. L'héritage de l'entreprise en matière de données, de technologie et d'analyse constitue le fondement de ses compétences inégalées en matière de compréhension des consommateurs qui alimentent les stratégies de marketing axées sur les personnes. Ses forces combinées dans les domaines des médias performants, de l'expérience client, de la gestion de la relation client, de la fidélisation et de la technologie de marketing d'entreprise permettent d'améliorer les résultats du marketing et d'obtenir un avantage concurrentiel. Avec plus de 9 600 employés, Merkle a son siège à Columbia, dans le Maryland, et plus de 50 autres bureaux aux États-Unis, dans la région EMEA et dans la région APAC. En 2016, l'entreprise a rejoint le réseau Dentsu Aegis.

À propos de dentsu international

Faisant partie de dentsu, dentsu international est composé de neuf marques leaders - Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle, MKTG, Vizeum, Posterscope et soutenu par ses marques spécialisées.

Dentsu International aide ses clients à gagner, conserver et développer leur clientèle et à réaliser des progrès significatifs pour leurs entreprises. Avec des services et des solutions de premier ordre dans les domaines des médias, de la gestion de la relation client et de la création, Dentsu International est présent sur plus de 145 marchés dans le monde et compte plus de 48 000 spécialistes.

