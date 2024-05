Meryl Streep verblüfft in LILYSILK-Kleidung beim Cannes 2024 Photo Call und wird mit der Goldenen Palme ausgezeichnet

NEW YORK, 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die legendäre Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep sah auf dem kultigen 77. Festival de Cannes, das vom 14. bis 25. Mai stattfindet, mühelos schick aus und trug ein Amalfi Stripe Silk Shirt von LILYSILK.

Die erfahrene Schauspielerin Streep, die seit Jahren für ihre Vielseitigkeit in unzähligen Rollen bekannt ist, nahm in Cannes die prestigeträchtige Goldene Palme entgegen, mit der ihre herausragenden Beiträge zum Film in mehr als fünf Jahrzehnten gewürdigt werden.

Meryl Streep Stuns in LILYSILK Attire at Cannes 2024 Photo Call

Beim Fototermin vor der Eröffnungszeremonie sah Streep in einem eleganten weißen Anzug der Michael Kors Collection, kombiniert mit dem LILYSILK Amalfi Stripe Silk Shirt, umwerfend aus. Am 15. Mai berichtete People unter beste Fotos von Cannes 2024 über Streep im „Französischen Riviera Chic", und in einem weiteren People Artikel vom 14. Mai wurde sie mit einem „Lächeln auf dem roten Teppich" vorgestellt. Zusätzlich, ebenfalls am 14. Mai, fotografierte Just Jared Streep „ mühelos schick beim Cannes 2024 Photo Call ".

Das Amalfi Stripe Silk Shirt mit seinen auffälligen marineblauen und weißen Streifen ist aus luxuriösem, bedrucktem Seidentwill gefertigt und bietet eine perfekte Mischung aus Raffinesse und Komfort. Das Hemd ist für diejenigen gedacht, die Qualität und Stil schätzen. Das aus hochwertigem Seidentwill gefertigte Kleidungsstück ist mit seinen auffälligen Streifen sowohl für formelle als auch für legere Anlässe geeignet. Das Hemd ist ein Beweis für das Engagement von LILYSILK, Luxus und Zweckmäßigkeit miteinander zu verbinden.

„LILYSILK fühlt sich zutiefst geehrt, dass Meryl Streep, eine wahre Ikone der Filmindustrie, unser Amalfi Stripe Silk Shirt für ihren Auftritt bei den 77. Filmfestspielen in Cannes ausgewählt hat", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Ihre Leidenschaft und ihr tadelloser Stil inspirieren uns, weiterhin außergewöhnliche Kleidungsstücke zu kreieren, die zeitlose Eleganz für ein weltweites Publikum verkörpern."

Es ist nicht das erste Mal, dass das Amalfi Stripe Silk Shirt von einem Showbiz-Star getragen wird. Am 12. Februar trug die beliebte Grammy-Preisträgerin Kelly Clarkson das Shirt und performte darin mitreißend It Was a Sin von The Revivalists.

Im September 2023 trug die Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba das Hemd mit Eleganz zur Feier ihres Honest Renovation Events. Auch die geschätzte Schauspielerin Emma Roberts hat das gleiche Shirt während ihrer Sommerpause im letzten Jahr getragen.

Für weitere Informationen besuchen Sie LILYSILKs Website und folgen Sie @lilysilk auf Instagram und Facebook .