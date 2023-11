Merz Aesthetics Latam lança campanha para promover o autoconhecimento e a recuperação da autoestima em mulheres latinas

A campanha Nice To Meet Me contará com a participação de personalidades de cinco países da América Latina, incluindo Sheron Menezzes, Zaira Nara, Laura Tobón, Mariana Echeverria e Karina Campos.

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A busca pela perfeição é uma constante na vida das mulheres. Essa preocupação com a imagem não é novidade, mas o isolamento e a digitalização agravaram esse sentimento de insatisfação consigo mesmas que persiste até hoje. Com base nisso, a Merz Aesthetics Latam, lançou a campanha Nice To Meet Me, que tem como propósito promover discussões e experiências que ajudem as mulheres latinas a se redescobrirem em um processo de autoconhecimento e a buscarem por uma solução que as ajude a recuperar sua confiança e autoimagem perdidas durante a emergência sanitária.

Conheça as embaixadoras da campanha Nice To Meet Me: Mariana Echeverría, do México; Laura Tobón, da Colômbia; Sheron Menezzes, do Brasil, Zaira Nara, da Argentina e Karina Campos, da Costa Rica.

A campanha Nice To Meet Me foi desenvolvida em parceria com o A-Lab, laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers, e contará com a participação de personalidades de cinco países da América Latina, com o intuito de reforçar que, até mesmo pessoas conhecidas pelo público, sentem a pressão sobre suas escolhas envolvendo aparência, estilo de vida, família, atitudes etc.

Para disseminar as mensagens da campanha, foram escolhidas como embaixadoras a atriz brasileira Sheron Menezzes, a modelo e apresentadora argentina Zaira Nara, a modelo e apresentadora colombiana Laura Tobón, a apresentadora e atriz mexicana Mariana Echeverria e a influenciadora fitness Karina Campos que é da Costa Rica, porém, irá representar os demais países da América Latina onde a Merz Aesthetics possui parceiros de distribuição. Também participarão em parte da campanha no Brasil, a atriz Claudia Raia e a influenciadora e modelo Mariana Goldfarb.

A campanha foi estruturada em diferentes momentos e a primeira ação será o movimento digital #BotaPraFora, no Brasil e, suas variações nos demais países da América Latina: #Expresálo, na Colômbia, #Expresáte, na Argentina e #Expresate, na Costa Rica e no México. As embaixadoras compartilharão em suas redes sociais como elas lidam com as cobranças que sofrem diariamente por causa da aparência, estilo de vida, família e comportamento no geral, convidando seus seguidores a exporem seus dilemas também, gerando engajamento em torno de um tema tão importante e comum na vida das mulheres.

Camila Fuscaldo, Gerente de Digital e Comunicação na Merz Aesthetics para a América Latina ressalta que o intuito é acolher as mulheres para que elas não se sintam sozinhas nessa jornada. "A sociedade nos cobra muito em tudo que fazemos, o que acaba abalando nossa autoestima e, na Merz, temos o propósito de alimentar a confiança nas pessoas para que elas pareçam, sintam e vivam como as melhores versões de si mesmas. Por isso, pensamos em uma campanha para unir as mulheres em uma jornada de autoconhecimento, onde além de olharem para si, irão compartilhar experiências e aprender umas com as outras", explica.

A executiva diz ainda que a Nice To Meet Me também irá reforçar o poder de decisão. "Só nós sabemos o que é melhor para nós. Queremos incentivar as mulheres a decidirem autonomamente sobre suas vidas, carreiras, maternidade, aparência, e todos os aspectos da vida, destacando que cada indivíduo é o único conhecedor de suas próprias experiências e desejos", afirma Camila.

Essa campanha foi desenvolvida com base na pesquisa Comportamento e Estética no Mundo Pós Pandêmico – Um olhar tropicalizado sobre a América Latina. Os resultados revelaram que em nenhum país da América Latina o comportamento social das pessoas voltou a ser o que era antes da pandemia, como uma ressaca que faz com que ainda sintamos no nosso corpo os efeitos psicológicos e físicos desse período. Essa nova tendência, chamada de self-hangover, fez com que latinos aumentassem a procura por procedimentos estéticos injetáveis.

Camila explica a importância desses resultados. "Com a pesquisa, entendemos que o aumento na procura por procedimentos estéticos injetáveis vai além da aparência. Os latinos começaram e enxergar esses tratamentos com um aliado na busca por um shot de autoestima, cuidado pessoal e bem-estar. Tanto que, entre aqueles que já fizeram algum procedimento, 90% se dizem satisfeitos com os resultados. Considerando que esses efeitos atingiram a todos, sejam celebridades ou não, nasceu nossa nova campanha direcionada ao público em geral, porém com foco especial nas mulheres latinas", finaliza.

A pesquisa Comportamento e Estética no Mundo Pós Pandêmico – Um olhar tropicalizado sobre a América Latina, buscou entender e mapear novas tensões e discussões sobre o comportamento atual da sociedade pós pandemia, com direcionamento para a indústria de estética e, mais especificamente, para procedimentos estéticos injetáveis não cirúrgicos. Para isso, a Consumoteca, a pedido da Merz Aesthetics, realizou entrevistas via questionário online com 9600 entrevistados de 14 dos 20 países da América Latina, ponderados pela representatividade de cada país dentro da região. A pesquisa foi realizada em julho de 2023.

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics é uma empresa de medicina estética com uma longa história de capacitação e empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e funcionários para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se parecerem, sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas – seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 52 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha Saiba mais em merzaesthetics .

