Merz Aesthetics Latam lança Programa Star de formação de líderes em parceria com o Disney Institute

Durante seis meses, os colaboradores destacados na Merz Aesthetics Latam estarão imersos em um curso na Disney para aperfeiçoar habilidades essenciais às lideranças, focado no conceito Costumer Centric

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de desenvolver lideranças, aprimorar talentos e valorizar profissionais de alto desempenho, a Merz Aesthetics Latam lança, em outubro, o Programa Star, no Disney Institute. Durante seis meses, colaboradores destacados por seus resultados participarão de um curso focado em excelência em liderança, engajamento e qualidade no atendimento, com a participação de consultores externos, o programa também envolve o desenvolvimento de diferentes estratégias de desenvolvimento e crescimento dos colaboradores, como oportunidade de mentoria e programas de mobilidade e rotatividade.

O programa envolve três temas: Excelência em liderança, Engajamento e Qualidade no atendimento. Com a participação de consultores externos, o programa também envolve o desenvolvimento de diferentes estratégias de desenvolvimento e crescimento dos colaboradores, como oportunidades de mentoria e programas de mobilidade e rotatividade.

Nesta primeira edição, participação 26 colaboradores de Colômbia, Argentina, Brasil, México e Costa Rica. Os escolhidos foram indicados pelo Country Manager e pelo comitê executivo por seu excelente desempenho e contribuições no último exercício que tiveram um impacto muito positivo nos resultados da região. O curso acontecerá em Orlando, Flórida, na semana de 4 a 8 de dezembro.

Mariana Fonseca, diretora de Recursos Humanos e Comunicação da Merz Aesthetics Latam, explica que o programa é inovador, por estar direcionado à América Latina, especificamente.: "É a primeira vez que um programa assim ocorre em nível regional na Merz Aesthetics. O Programa Star está comprometido em investir no desenvolvimento de seus talentos internos, proporcionando uma experiência única e inspiradora para esses profissionais se tornarem nossos melhores líderes no futuro".

Cada edição do programa terá instituições renomadas como parceiras, garantindo que os participantes tenham acesso a oportunidades, aprendizado e motivação para enfrentar os desafios do mercado. A primeira edição do Star acontece no Disney Institute, referência em atendimento excepcional ao cliente e alinhado aos valores da Merz Aesthetics e ao conceito Customer Centric, estratégia de negócios focada no cliente.

Daniella Serantes, Specialties Business Manager na Merz Aesthetics Brasil, diz estar muito animada com sua participação no Star. "Estou ansiosa por esse programa! Tenho certeza de que essa é uma oportunidade única, que vai fazer diferença na minha vida. Além disso, esse será um dos cursos mais incríveis de toda minha carreira."

Para Guillermo Trujillo, Human Resources Head, México e DPB Latam, que atua na empresa há mais de nove anos, o Programa Star será um momento único de aprendizado e troca de experiências. "Estou muito animado em fazer parte de um grupo tão rico de líderes e pessoas de outros países da nossa região. Vejo esse programa como uma oportunidade de aprender com outros colegas, compartilhar as melhores práticas e tudo acontece em um dos lugares mais incríveis e empresas inspiradoras e de sucesso do mundo. Tenho certeza de que esse curso terá um impacto importante em mim como pessoa e na minha carreira, sou muito consciente e sempre fui alguém que aproveita as oportunidades que me são dadas e esse é mais um motivo para me manter motivado a continuar a entregar resultados importantes dentro da minha área para a companhia."

Já Agustina Cattena, National Sales Manager da Merz Aesthetics Argentina, acredita que a participação no programa será uma fonte de empoderamento para que ela continue trabalhando com confiança e buscando sua melhor versão, "Estou muito feliz em participar desse programa. Trabalho na Merz há 10 anos e, durante esse tempo, pude ver o quanto a Merz cresceu na América Latina. Sinto que esta oportunidade é um reconhecimento do meu trabalho e participar vai me capacitar e poderei continuar fazendo o meu melhor para gerar um trabalho colaborativo entre países."

Os participantes do programa Star irão passar por diversas atividades e workshops, além de trabalhar em desafios relacionados a pilares conceituais do atendimento ao cliente. "Durante o treinamento vamos compreender melhor as características e habilidades que cada um pode desenvolver para se tornar uma liderança mais engajada e focada no cliente. E a experiência continua após a volta da Disney, com o desenvolvimento de projetos que possam ser implementados na América Latina, com a divisão dos participantes em turmas, representando pilares diferentes", explica Mariana.

Outro diferencial do Programa Star é a incorporação de uma consultoria externa especializada, que auxiliará os participantes na implementação e prototipagem de suas ideias. Essa consultoria será responsável por garantir que os projetos sejam viáveis e eficazes. A Merz também priorizará esses profissionais quando houver oportunidades de promoção dentro da empresa, buscando valorizá-los e reconhecer seu potencial. Além disso, o programa contará com a participação de importantes stakeholders da Merz Aesthetics em diversas sessões e atividades. Isso proporcionará uma interação valiosa entre os participantes e profissionais de destaque da empresa.

Mariana Fonseca ressalta que a semana de treinamento também terá momentos de lazer com visitar aos parques da Disney e jantares temáticos. "Queremos oferecer uma experiência completa aos colaboradores. Preparamos uma semana de muito aprendizado, mas com momentos de descontração para que todos aproveitem ao máximo a experiência", finaliza a executiva.

