Merz Aesthetics ® e Triya desenvolvem linha exclusiva de biquínis

Inspirada no autocuidado, a estampa valoriza o corpo feminino e o amor próprio

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com a aproximação do verão, os biquínis e maiôs se tornam uma das peças mais importantes do guarda-roupas da estação. A Merz Aesthetics®, maior empresa dedicada exclusivamente à medicina estética do mundo, desenvolveu em parceria com a Triya uma linha exclusiva inspirada nas cores de Radiesse ® Collection, o bioestimulador de colágeno mais vendido do Brasil.

Estampas exclusivas criadas pela Triya para a linha Radiesse Collection estão disponíveis nas lojas físicas e online. Foto: Triya. Divulgação.

Segundo Giovana Pacini, presidente da Merz Aesthetics ® no Brasil, a parceria solidifica um esforço da empresa no estímulo à confiança. "Confiança é sobre nos sentirmos bem no nosso próprio corpo e o collab com a Trya caminha nesse mesmo sentido. Pensamos em uma peça atemporal baseada no maior ícone do verão brasileiro: o biquíni. O tie-dye azul traz a leveza e versatilidade de Radiesse ® Collection ao mesmo tempo que remete ao céu e ao mar", afirma.

O modelo foi desenvolvido para o lançamento da nova apresentação da linha Radiesse ® Collection, Radiesse® Duo 3mL. A novidade permite que o estímulo de colágeno seja realizado em apenas uma sessão, nos protocolos faciais, e em menos sessões, nos protocolos corporais.

Giovana ainda destaca como o procedimento é buscado na preparação para a estação, já que com sua capacidade regenerativa é possível obter mais firmeza, mais contorno e mais hidratação da pele. "Com Radiesse Duo 3mL ressaltamos ainda mais a beleza individual, que fica à mostra na estação e com o uso das roupas de banho. É uma inovação que vem para somar na boost de confiança no verão".

A linha de roupas de banho está disponível nas lojas física e online da Triya e inclui um modelo de maiô e um de biquíni.

Para informações sobre os produtos e referências, acesse pormaiscolageno.com.br .

C104/DEZ23

Sobre a Merz Aesthetics®

A Merz Aesthetics® é uma empresa de estética médica com uma longa história de capacitação de profissionais de saúde, pacientes e funcionários para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se parecerem, sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas – seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, equipamentos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 110 anos, a Merz Aesthetics® é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics® fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 52 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merz.com/br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2302410/tryia1.jpg

FONTE Merz Aesthetics® Brasil