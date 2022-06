Mês do Orgulho LGBTQIA+: Amazon.com.br celebra a diversidade com curadoria LGBTQIA+ e apoio à ONG Casa Rosa

Confira alguns dos itens da curadoria especial para a loja Sempre mais fortes:

A página reúne também uma seleção de eBooks gratuitos, playlists de música, séries e filmes LGBTQIA+, a fim de destacar o trabalho dos artistas e escritores LGBTQIA+, celebrando a diversidade.

Em Amazon Music, os ouvintes poderão celebrar o Orgulho reverenciando artistas LGBTQIA+ e através de playlists como a playlist Orgulho, com artistas como Ludmilla, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Linn da Quebrada, entre outros, a playlist LoveIsLove, com hinos de amor LGBTQIA+ com artistas nacionais e internacionais, a playlist BateCabelo, com músicas de balada com artistas icônicos e revelações como Grag Queen, Urias, PITAYAS e Jotta A, AgroPoc, do movimento Queernejo com artistas LGBTQIA+ na música Sertaneja, as coletâneas ReDiscover, celebrando a história da música LGBTQIA+ dividida em diferentes décadas, dos anos 70 a 2010, e coletâneas de grandes nomes da música nacional e internacional e álbuns icônicos. Além de músicas, a programação conta ainda com o podcast ReDiscover, um especial sobre o álbum Veneno Antimonotonia que Cassia Eller fez em 97 para Cazuza, que estreia no Dia do Orgulho LGBTQIA+ (28/6) e um livestreaming de Amazon Music News com a participação da Grag Queen no dia 14 de junho, com transmissão ao vivo às 20h no canal de Amazon Music no Twitch e no app Amazon Music. Toda programação especial estará no aplicativo em uma página dedicada para "Orgulho", que inaugura uma nova linguagem visual para a plataforma global de Orgulho de Amazon Music, com um estilo alegre e futurista, criado pelo ilustrador DonCarrrlos.

Par quem quer curtir séries e filmes com personagens e temas LGBTQIA+, o Amazon Prime Video também oferece uma , com títulos como The L Word: Geração Q, Pink – Amor de Verão, e Originais Amazon como Manhãs de Setembro, com Linn da Quebrada e Liniker, Harlem, Meu Namorado Fake e Tampa Baes.

A campanha Sempre mais fortes foi coliderada por pessoas do grupo de afinidade LGBTQIA+ Glamazon. Os grupos de afinidade da Amazon são formados por pessoas voluntárias de diferentes unidades de negócio e são parte ativa na definição das estratégias de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), atuando também como embaixadores dessa agenda. A Amazon Brasil valoriza a DEI em todas as posições de trabalho, e por isso atua com intencionalidade para que o ambiente interno reflita a pluralidade dos mercados em que atua e clientes que atendem. A Amazon quer construir equipes diversas e inclusivas, pois acredita que elas têm um impacto positivo nos produtos e serviços da empresa e ajudam a atender melhor os consumidores, desenvolvedores, criadores de conteúdo e funcionários.

Além da curadoria para clientes, a Amazon também terá ações internas para o Mês do Orgulho LGBTQIA+. A Amazon trabalha constantemente para ser o melhor lugar para se trabalhar no mundo, promovendo ambientes inclusivos e seguros para seus mais diversos tipos de funcionários. O grupo de afinidade interno da empresa, o Glamazon, sediará uma série de eventos para promover a conscientização e engajamento das lideranças e de todas as áreas durante o Mês do Orgulho, através de palestras e treinamentos sobre o tema. Além do conteúdo educacional, a Amazon realizou o hasteamento da bandeira progressista do orgulho LGBTQIA+, com a palavra RESPEITO em todos os seus Centros de Distribuição, Postos de Entrega e escritórios no Brasil.

Todos os títulos e produtos citados estão disponíveis na Amazon.com.br e membros Prime aproveitam frete grátis para todo o Brasil. eBooks estão disponíveis na Loja Kindle, podendo ser adquiridos e lidos com o aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS, além de e-readers Kindle. Assinantes do Amazon Prime também têm acesso a catálogos de eBooks para download sem custo adicional pelo Prime Reading.

