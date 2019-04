Mês Unimed leva onda de cuidado a todo o país

SÃO PAULO, 2 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Unimed traz no mês de abril um projeto nacional em prol da saúde e bem-estar dos brasileiros: o Mês Unimed. Com a iniciativa, o maior sistema cooperativo de saúde do mundo, com 345 cooperativas, une esforços para promover em todo o Brasil uma série de eventos culturais, educacionais e esportivos, aproveitando sua capilaridade.

O Mês Unimed reforça o movimento nacional Mude1Hábito, criado pela Unimed para encorajar a melhoria de qualidade de vida das pessoas a partir da mudança de pequenos hábitos. Segundo a gerente de Comunicação e Marketing da Unimed do Brasil, representante institucional do Sistema Unimed, Aline Cebalos, abril é um mês especialmente selecionado por contar com o Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7.

"O Mês Unimed chega para criar uma grande onda de cuidado em todo o País. Essa ação converge com o propósito da Unimed, de ser uma marca cuidadora, e com o nosso Jeito de Cuidar Unimed, iniciativa que visa tornar qualquer experiência com a marca a melhor possível", ressalta.

Para o diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil, Darival Bringel de Olinda, trata-se de um empreendimento do tamanho do Sistema Unimed, portanto nacional – a Unimed está representada em 84% do território brasileiro. "O fato de sermos um sistema cooperativista nos permitiu atingir o tamanho e a representatividade que temos atualmente. O Mês Unimed é uma forma prática e inteligente de aproveitar essa característica para levar ações e mensagens que façam realmente a diferença na vida das pessoas, até em regiões remotas do Brasil", afirma o dirigente.

As ações que farão parte do Mês Unimed contarão com identidade visual própria e terão divulgação nas redes sociais do Sistema Unimed e no hotsite desenvolvido especialmente para a iniciativa: unimed.me/mesunimed. Lá, os interessados podem acessar mais informações sobre o projeto e as atividades que acontecerão na sua região.

Telefone para contato: 11 3027-0225

FONTE Unimed do Brasil

SOURCE Unimed do Brasil