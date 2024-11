MessageWhiz lance un portail web de nouvelle génération qui optimise l'expérience utilisateur et l'efficacité de la messagerie

Les nouvelles fonctionnalités comprennent une interface conviviale, des fonctions multi-agents, l'optimisation des messages par l'IA et des analyses améliorées pour des campagnes basées sur les données.

PETAH TIQWA, Israël, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- MessageWhiz, de MMDSmart, une plateforme de solutions de messagerie d'entreprise de premier plan, a le plaisir d'annoncer la sortie de son portail remanié. Cette mise à jour très attendue offre une série de nouvelles fonctionnalités conçues pour rationaliser l'expérience utilisateur et améliorer la gestion des campagnes, ce qui permettra aux entreprises de communiquer avec leurs clients plus facilement que jamais.

Cette nouvelle version du portail populaire MessageWhiz présente une interface rénovée et conviviale qui simplifie le processus de création et de gestion des campagnes de messagerie. La mise à jour comprend un flux de création de messages en trois étapes, qui permet aux utilisateurs de rédiger et d'envoyer des messages ciblés de manière plus intuitive. Grâce à une capacité d'IA générative améliorée pour l'optimisation des messages et à des analyses avancées, les entreprises peuvent désormais optimiser leurs stratégies de communication avec une plus grande précision.

« Nous cherchons toujours à permettre à nos clients de mener des campagnes de messagerie plus intelligentes et plus efficaces », a déclaré Arie Frenklakh, PDG de MMDSmart. « Nous avons écouté attentivement nos utilisateurs et nous nous sommes employés à leur proposer davantage de fonctionnalités pour améliorer leurs flux de travail. Avec une interface utilisateur soigneusement conçue, des outils d'intelligence artificielle supplémentaires pour optimiser les campagnes, des analyses avancées et des fonctionnalités multi-agents, cette version constitue une avancée majeure pour aider les entreprises à maximiser l'impact de leurs efforts de messagerie. »

L'une des principales caractéristiques du nouveau portail est sa capacité multi-agents, qui permet aux équipes de collaborer de manière fluide au sein de la plateforme. Cette fonction est avantageuse pour les entreprises qui gèrent des campagnes de messagerie bidirectionnelle ou pour les agents multiples qui doivent coordonner leurs efforts de communication. En permettant à plusieurs agents d'accéder et de travailler sur les mêmes conversations bidirectionnelles, les entreprises peuvent améliorer l'efficacité et la cohérence de leurs communications avec les clients.

Le tableau de bord analytique amélioré fournit des informations plus approfondies sur les performances des campagnes, offrant aux entreprises des données exploitables pour affiner leurs stratégies de messagerie. Les utilisateurs peuvent examiner en détail les indicateurs de performance clés, repérer les tendances et prendre des décisions éclairées pour optimiser les futures campagnes.

Outre les nouvelles fonctionnalités, le portail MessageWhiz mis à jour met l'accent sur la sécurité et la fiabilité, garantissant que les entreprises peuvent faire confiance à la plateforme pour envoyer des messages rapidement et en toute sécurité dans le monde entier.

La nouvelle version est maintenant disponible et les utilisateurs de MessageWhiz peuvent commencer à profiter de ces améliorations dès maintenant. Qu'il s'agisse de rédiger un simple SMS ou d'orchestrer une campagne multicanal, le portail mis à jour offre les outils nécessaires pour exécuter facilement des stratégies de messagerie efficaces.

Pour en savoir plus sur la façon dont MessageWhiz peut améliorer vos campagnes de messagerie, rendez-vous sur MessageWhiz.com.