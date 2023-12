MessageWhiz propose la messagerie d'entreprise et le CPaaS à Google Cloud Marketplace

La voie la plus rapide vers une messagerie d'entreprise réussie

PETACH TIKVA, Israël, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- MessageWhiz, l'un des principaux fournisseurs de services de messagerie, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme CPaaS est disponible sur Google Cloud Marketplace. Ces canaux constituent la base des communications modernes avec les clients et permettent aux entreprises d'entretenir des relations individuelles avec leurs parties prenantes.

Les applications SMS, RCS et chat de MessageWhiz permettront aux clients de Google Cloud de créer facilement des échanges bidirectionnels avec leurs clients, d'envoyer des messages multimédias enrichis et de sécuriser les comptes à l'aide de mots de passe à usage unique. La plateforme permet de gérer tous les engagements et s'intègre facilement aux principaux systèmes de gestion de la relation client. Elle permet aux entreprises et aux PME de fournir une assistance omnicanale par voix, SMS et chat avec sa plateforme d'appels et de messagerie de qualité opérateur.

« Nous sommes ravis de proposer la puissante messagerie d'entreprise de MessageWhiz sur notre plateforme CPaaS sur Google Cloud Marketplace, la rendant ainsi plus accessible aux entreprises et contribuant à améliorer leurs relations avec leurs clients », a déclaré Arie Frenklakh, directeur général de MMDSmart , créateurs de MessageWhiz.

« L'intégration de MessageWhiz sur Google Cloud Marketplace aidera les clients à déployer, à gérer et à développer rapidement la plateforme CPaaS sur l'infrastructure mondiale et fiable de Google Cloud, a déclaré Dai Vu, directeur général des programmes Marketplace & ISV GTM chez Google Cloud. MessageWhiz peut désormais faire évoluer et accompagner en toute sécurité ses clients dans leur parcours de transformation numérique. »

Grâce à MessageWhiz, les clients peuvent améliorer, contrôler et gérer leurs efforts en matière de voix et de messagerie :

CPaaS : La plateforme de communication en tant que service transforme numériquement le centre d'appels en cloud, permettant ainsi aux entreprises de faire évoluer facilement les activités du centre d'appels sur un réseau vocal de niveau opérateur

Messagerie : Joindre les clients par SMS, RCS , WhatsApp , Telegram, Viber, et d'autres canaux avec des options de communication riches qui comprennent des images, des vidéos, des boutons interactifs, le partage de fichiers et des options de paiement.

Sécurité des comptes : Envoi de mots de passe à usage unique pour sécuriser les comptes d'utilisateurs , confirmer des transactions, etc.

Pour en savoir plus sur nos services, consultez www.messagewhiz.com ou inscrivez-vous sur Google Marketplace à l'adresse https://console.cloud.google.com/marketplace/product/messagewhiz/messagewhiz-public

