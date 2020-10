MessengerPeople collabore avec WhatsApp et Fact Checkers dans le monde entier pour prévenir la propagation de la désinformation

L'outil permet aux signataires vérifiés de l' International Fact-Checking Network (IFCN), aux ONG et aux entreprises de médias d'utiliser WhatsApp pour déterminer si l'information est véridique ou fausse. Plus de 15 000 demandes ont déjà été vérifiées par l'entremise de « ThatsFact ».

« Donner aux gens des moyens simples d'obtenir des renseignements exacts et officiels n'a jamais été aussi important qu'au cours des derniers mois. Le logiciel « ThatsFact » de MessengerPeople offre à chacun un moyen facile de soumettre des messages WhatsApp à des vérificateurs de faits avérés pour examen, et permet à ces vérificateurs de démystifier tous les mensonges qu'ils trouvent. Les solutions de vérification des faits comme celles-ci sont l'un des moyens les plus importants de relever le défi mondial de la désinformation », a déclaré Louis Moynihan, développement commercial des produits, WhatsApp.

Contre la désinformation et les fausses nouvelles

Parmi les premiers utilisateurs du logiciel figurent diverses organisations internationales signataires vérifiées par l'IFCN, dont Fact Crescendo et Newschecker (Inde), Newtral (Espagne) et une autre du Royaume-Uni. « Étant donné que WhatsApp est le premier point de contact pour la plupart des utilisateurs, le contenu suspect est signalé plus rapidement. Cela nous aide à contenir l'information erronée avant qu'elle ne se répande sur d'autres plateformes », a déclaré Rahul Namboori, cofondateur de Fact Crescendo.

La solution logicielle « ThatsFact » a été développée par MessengerPeople spécifiquement pour la vérification des faits par des professionnels. Elle permet aux équipes de traiter les demandes de vérification concernant l'exactitude des informations via WhatsApp de manière professionnelle, évolutive et dans le respect des lignes directrices communes en matière de protection des données. Toutes les demandes sont protégées par l'API officielle WhatsApp Business API.

« Chaque jour, plus de 65 milliards de messages sont envoyés via WhatsApp – y compris, malheureusement, certains messages contenant des informations fausses ou incorrectes. ThatsFact peut soutenir les organisations de vérification des faits ainsi que les entreprises de médias. Les maisons d'édition et les entreprises d'information vivent de la confiance de leurs consommateurs et de leur perception en tant que source importante. Avec ThatsFact, ces entreprises peuvent offrir à leurs lecteurs un service professionnel de vérification des faits », a expliqué Franz Buchenberger, fondateur de MessengerPeople.

Pour plus d'informations sur « ThatsFact » dans la pratique, consultez le site suivant : https://www.msgp.pl/P0ZMyS

À propos de MessengerPeople

MessengerPeople est le premier fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) pour la communication via des applications de messagerie. La plateforme de communication innovante Messenger permet aux entreprises de communiquer professionnellement avec leurs clients via WhatsApp, Apple Business Chat, Facebook Messenger, Telegram et Viber.

Avec cette solution, plus de 2 000 entreprises dans le monde et plus de 20 millions d'utilisateurs finaux ont déjà utilisé WhatsApp et Cie pour communiquer.

