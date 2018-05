Mestergruppen augmente son chiffre d'affaires en l'espace de trois mois grâce à Sales IQ™ de Zilliant

« Nous recherchions une solution nous permettant saisir tout le chiffre d'affaires potentiel de notre entreprise et delivrant des insights actionnables à notre équipe commerciale », a déclaré Kristian Reistadbakken, Directeur des ventes Mestergruppen. « Zilliant s'est donné le temps de comprendre la dynamique unique de notre entreprise. L'équipe Zilliant a entrepris, pour ce faire, un diagnostic approfondi des données et nous a fourni la capacité unique de fidéliser nos clients tout en développant nos relations avec ceux-ci. Jusqu'à ce jour, Sales IQ a eu un effet positif sur notre chiffre d'affaires. »

Pour compléter Sales IQ, Mestergruppen va bientôt déployer Price IQ™ en remplacement de son approche tarifaire actuelle. Une fois que la plate-forme aura été mise en place, les commerciaux disposeront de recommandations de prix adaptés à chaque transaction, tenant compte de multiples variables commerciales telles que les fluctuations des coûts, et qui établiront le parfait équilibre entre la sensibilité prix et les objectifs de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux de voir que Mestergruppen a connu un succès aussi rapide avec Sales IQ », a déclaré Greg Peters, PDG de Zilliant. « Nous sommes enthousiastes à l'idée des nombreuses années de collaboration et succès partagés à venir, qui aideront Mestergruppen à maximiser la valeur chaque relation client. »

À l'instar d'un grand nombre de distributeurs B2B, Mestergruppen dispose d'un grand nombre de produits et d'une large base de clients ce qui rend particulièrement complexe pour les commerciaux, la mise en œuvre d'une expérience client pertinente et ciblée. S'appuyant sur la plate-forme Zilliant IQ, l'entreprise réduit la complexité et transforme ses données en insights actionnables par ses commerciaux, les prévenant des menaces d'attrition, leur proposant des opportunités de ventes de type up-sell et cross-sell et leur fournissant des recommandations de prix en temps réel, adapte au marché, et spécifique a chaque transaction.

À propos de Mestergruppen

Mestergruppen est l'un des plus grands groupes norvégiens de distributeurs de materiaux de construction. Le groupe est présent dans toute la Norvège et possède les agences Byggeriet, Byggtorget et XL-Bygg, ainsi que les agences de construction de maisons Mesterhus, Systemhus et Blink Hus. Par ailleurs, Mestergruppen gère la promotion immobilière par l'intermédiaire de Mestergruppen Eiendom, offre des services d'architecture et de conseil via Unikus, Blink Hus Arkitekter et Klepp Prosjektering, et est l'un des plus grands fabricants de chalets de Norvège, à travers les marques réputées Saltdalshytta et Røroshytta. Plus d'informations sont disponibles en cliquant sur www.mestergruppen.no

À propos de Zilliant



Zilliant aide les entreprises B2B à transformer leurs données en insights actionnables accélérant de la croissance rentable. La plate-forme de Zilliant IQ™ utilise l'intelligence artificielle pour fournir des insights en temps réel sur des opportunités ventes et des recommandations de prix omnicanaux, afin que vous puissiez maximiser la valeur de chaque transaction et de chaque relation client. Cet avantage concurrentiel se traduit durablement par une augmentation des profits et une amélioration des ventes. Plus d'information sur www.zilliant.com ou en suivant @Zilliant.

