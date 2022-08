Meta y DPR Construction lanzan el programa Hardhat in Hand en Mesa

Este programa de oficios calificados, de ocho semanas de duración, ofrece formación valiosa en aulas y espacios de trabajo para empleos básicos en la construcción.

MESA, Arizona, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meta y DPR Construction se asociaron para llevar el programa de capacitación técnica especializada de Meta a nivel nacional Hardhat in Hand al centro de datos de Mesa. Este programa remunerado de ocho semanas de duración se centra en la contratación de nuevo personal para los oficios de la construcción y en ofrecer a los participantes conocimientos fundamentales relevantes para todos puestos en construcción y oficios calificados. Hardhat in Hand se lleva a cabo en alianza con el Distrito de Colegios Comunitarios del condado de Maricopa (MCCCD) y la organización sin fines de lucro Chicanos Por la Causa con sede en Phoenix.

"El programa Hard Hat in Hand es una oportunidad práctica para contribuir a que numerosas personas de la comunidad adquieran las habilidades que necesitan para desarrollar carreras confiables y bien remuneradas que ayuden a construir la infraestructura del futuro", señaló David Williams, gerente regional de Desarrollo Comunitario de Meta. "Agradecemos que la alianza con DPR Construction, MCCCD y Chicanos Por La Causa permita ofrecer este programa de capacitación único y ayudar a los participantes a iniciar una carrera en un campo de alta demanda".

Meta ha formado parte de la comunidad de Arizona desde que abrió las puertas de su centro de datos de Mesa en 2021. De acuerdo con DPR Construction, en los picos de demanda habrá 2,000 trabajadores de la construcción en los espacios de trabajo.

"Llevar el programa Hardhat in Hand a Mesa amplía las oportunidades de oficios calificados en nuestra comunidad. Los participantes desarrollan las habilidades necesarias para una carrera gratificante y pueden obtener un empleo a tiempo completo con años de oportunidades en un excelente lugar para trabajar", afirmó Joe Yeargan, ejecutivo de Proyectos de DPR Construction. "Hemos optimizado el cronograma del proyecto en el centro de datos de Mesa para proporcionar empleo en oficios calificados a largo plazo, con el fin de apoyar a nuestros equipos de construcción con puestos de trabajo consistentes y predecibles".

Un informe reciente de Associated Builders and Contractors estima que la industria de la construcción necesita contratar cerca de 650,000 personas adicionales a las contrataciones habituales para satisfacer la demanda de mano de obra. Los programas remunerados como Hardhat in Hand de Meta contribuyen a abrir una vía para ayudar a reducir la escasez de mano de obra.

"Estamos agradecidos con Meta y DPR por asociarse con los programas de oficios de la construcción de los Colegios Comunitarios de Maricopa, ubicados en los colegios comunitarios de Mesa, GateWay y South Mountain", expresó el rector interino de MCCCD, el Dr. Steven R. Gonzales. "En un momento en que la mejora de competencias y el aprendizaje de nuevas habilidades se han vuelto tan frecuentes en la educación superior, esta alianza centrada en la diversidad, equidad e inclusión y destinada a la capacitación de la fuerza laboral educará y capacitará a nuestros estudiantes en un innovador modelo de 'ganar y aprender', a la vez que creará vías para ingresar a la fuerza laboral en forma directa".

"El crecimiento récord en nuestra región ha creado una demanda de más de 145,000 profesionales de la construcción para diciembre de 2024", señaló Julie Stiak, directora de Educación Laboral de MCCCD. "Espero que continúe la alianza con Meta y DPR, mientras colaboramos para ampliar la capacitación a otros colegios comunitarios una vez que se haya establecido el programa".

Hasta el 24 de agosto de 2022 se aceptarán solicitudes para formar parte de la primera cohorte de Hardhat in Hand. El programa comienza el 12 de septiembre y la solicitud se puede encontrar en este enlace. Para recibir más información, las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

Acerca de DPR Construction

DPR Construction es un contratista general y administrador en el campo de la construcción con visión de futuro y autogestión, especializado en proyectos técnicamente complejos y sostenibles para los mercados de tecnología avanzada, ciencias biológicas, sanidad, educación superior y comercialización. La cartera de trabajos de DPR abarca desde una nueva construcción a gran escala hasta pequeñas mejoras para inquilinos y proyectos especiales. Fundada en 1990, DPR ostenta una gran historia de éxito empresarial como una empresa privada de propiedad de sus empleados que ha crecido hasta convertirse en una organización multimillonaria con oficinas en todo el mundo.

Acerca de los Colegios Comunitarios de Maricopa

El Distrito de Colegios Comunitarios del condado de Maricopa incluye diez colegios universitarios acreditados individualmente (Chandler-Gilbert, Estrella Mountain, GateWay, Glendale, Mesa, Paradise Valley, Phoenix, Rio Salado, Scottsdale y South Mountain) y el Maricopa Corporate College, que brinda servicios a alrededor de 100,000 alumnos con programas de transferencia universitaria, certificados y títulos de dos años.

