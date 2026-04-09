MetabolismoTV® de Frank Suárez supera los 10 millones de suscriptores y recibe el Premio Diamante de YouTube

El canal de salud en español más grande del mundo ha generado más de 1.5 mil millones de vistas acumuladas en la plataforma de YouTube.

SAN JUAN, Puerto Rico, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- MetabolismoTV®, el canal educativo de salud en español fundado por el especialista en metabolismo y autor Frank Suárez, ha superado los 10.8 millones de suscriptores en YouTube y ha recibido el Premio Diamante de Creadores de YouTube, el mayor reconocimiento que otorga la plataforma a sus creadores. Este premio se concede a los canales que superan los 10 millones de suscriptores, un logro alcanzado por un número muy reducido de creadores a nivel mundial.

MetabolismoTV® es el canal de salud en español de YouTube más grande del mundo, con más de 1.5 mil millones de vistas acumuladas y decenas de millones de vistas cada mes. Fue creado por Frank Suárez con el propósito de ofrecer educación clara y práctica sobre el metabolismo y el control de peso. Suárez, autor del libro El Poder del Metabolismo, un éxito de ventas que este año celebra su vigésimo aniversario, desarrolló el canal como una extensión de su misión de ayudar a las personas a mejorar su salud, comprendiendo cómo funciona su metabolismo.

Desde su lanzamiento, MetabolismoTV® ha publicado más de 3,300 videos educativos enfocados en salud metabólica, nutrición y estrategias de estilo de vida, presentados de forma directa y didáctica. El crecimiento sostenido del canal se debe al enfoque de Frank Suárez en métodos aplicables y soluciones de salud prácticas que las personas pueden implementar en su vida diaria.

Desde su lanzamiento, MetabolismoTV ha publicado más de 3,300 videos educativos enfocados en salud metabólica, nutrición y estrategias de estilo de vida, presentados de forma directa y didáctica. El crecimiento sostenido del canal se debe al enfoque de Frank Suárez en métodos aplicables y soluciones de salud prácticas que las personas pueden implementar en su vida diaria.

El legado educativo de Frank Suárez continúa expandiéndose con fuerza. Su trabajo sigue vivo a través de MetabolismoTV®, UniMetab® y la marca NaturalSlim®, que mantienen el compromiso de preservar y difundir sus enseñanzas. El crecimiento constante del canal refleja la demanda global de contenido educativo en español basado en principios claros de salud metabólica.

El reconocimiento con el Premio Diamante fue otorgado en enero de 2026, marcando un hito importante para el contenido educativo en español dentro de YouTube y reafirmando el alcance internacional del trabajo de Frank Suárez.

Sobre NaturalSlim®

NaturalSlim® es el sistema de consultoría personalizada y la marca de educación en salud fundada en 1998 por Frank Suárez, enfocado en la salud metabólica, el control de peso y la educación práctica sobre un buen estilo de vida. A través de sus centros de consultoría presencial y a distancia, utilizando el sistema de pasos en secuencia creado por Frank Suárez, junto con libros, medios digitales y contenido educativo en video, NaturalSlim® ofrece información estructurada para ayudar a las personas a comprender y manejar mejor su metabolismo, manteniendo vivos los principios educativos establecidos por su fundador.

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LINK: Ver Video: MetabolismoTV® Transformando Vidas

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Metabolic Press

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FUENTE NaturalSlim®