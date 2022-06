MetaCompliance fortsætter deres europæiske ekspansion med overtagelsen af MOCH

MetaCompliances direktør, Robert O'Brien siger, "overtagelsen af MOCH er et vigtigt skridt for udvidelsen af MetaCompliance og vil tilføje betydelig kapacitet og kompetence til vores aktiviteter i Europa. Det afspejler også vores fælles forpligtelse til at give kunderne en løsning i verdensklasse, der hjælper med at mindske den digitale risiko gennem bevidstgørende initiativer for medarbejderne. Det er med stor entusiasme, at vi sammen kombinerer vores omfattende ekspertise, erfaring og fælles passion for at levere læringsløsninger, der engagerer slutbrugere, ændrer adfærd og reducerer menneskelige fejl."

MOCH blev grundlagt i 1999 og har oparbejdet mere end 20 års erfaring inden for branchen og har støttet mere end 1.300 EdTech-projekter på verdensplan. EdTech-udbyderen blev grundlagt i fællesskab af Morten Ørsted og Christian Ravn. MOCH har til formål at skabe de bedste digitale læringsoplevelser ved at udvikle intelligent bevidstgørelsestræning og teknologibaseret uddannelse.

Siden 2005 har MetaCompliance været på en mission for at hjælpe deres kunder med at holde medarbejderne sikre online, beskytte deres digitale aktiver og undgå skader på deres omdømme. Dets prisbelønnede teknologi- og uddannelsesindhold anvendes af organisationer i den offentlige og den private sektor til at øge personalets årvågenhed over for trusler mod cybersikkerheden og demonstrere overholdelse af lovgivningen.

Morten Ørsted og Christian Ravn, grundlæggerne af MOCH siger, "Dette er et meget spændende træk for os at slutte os til en stor international aktør som MetaCompliance. Med MetaCompliance har vi fundet den rette partner, der er i overensstemmelse med vores værdier og vil bidrage til at levere en ambitiøs vision af fremtiden for EdTech."

Noter til redaktøren

Overtagelsen af MOCH er blevet udført i samarbejde med private equity-selskabet Tenzing.

Tenzing annoncerede deres partnerskab med og investering i MetaCompliance i januar 2021.

MOCH er MetaCompliances første overtagelse.

De finansielle betingelser for transaktionen er ikke blevet oplyst.

MetaCompliance har kontorer i London , Dublin , Porto , Atlanta , Birmingham og et support- og udviklingscenter i Derry/ Londonderry .

Om MetaCompliance

MetaCompliance er en førende specialist inden for cybersikkerhed og overholdelse. Siden 2005 har MetaCompliance været dedikeret til at hjælpe organisationer med at holde deres medarbejdere sikre online, sikre deres digitale aktiver og beskytte deres virksomhedsomdømme.

MetaCompliances prisbelønnede bevidstgørelsestræning inden for sikkerhed og overholdelsesløsninger hjælper med at engagere brugere i at forsvare sig mod cybertrusler og i at levere indberetninger til tilsynsmyndighederne.

www.metacompliance.com

Om MOCH

MOCH er en højt specialiseret EdTech-virksomhed, der udvikler og sælger SaaS compliance-løsninger til private og offentlige virksomheder. MOCH tilbyder deres egenudviklede platform, som er ISAE3000-certificeret og uafhængig af tredjepartsrettigheder (IPR). Platformen gør det muligt at sælge standardiserede abonnementsbaserede løsninger inden for overholdelsesrelaterede områder såsom databeskyttelse, cyber- og informationssikkerhed samt konkurrencelovgivningen.

www.moch360.com

